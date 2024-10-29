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Производитель меда из Самары модернизирует производство с господдержкой
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Производитель меда из Самары модернизирует производство с господдержкой

29 октября 2024 16:58
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Компания «Бисмарк» начинала с переработки и реализации пчелиного воска, перги и прополиса.

Меры господдержки помогают самарскому предприятию по переработке меда развиваться и экспортировать свой продукт. Компания «Бисмарк» начинала с переработки и реализации пчелиного воска, перги и прополиса.

В 2020 году, благодаря выигранному гранту Фонда содействия инновациям, компания смогла модернизировать своё производство: закупить современную фасовочную линию, линию по гомогенизации и декристаллизации. Мёд закупают у пчеловодов по всей России. Каждая партия проходит лабораторный анализ и только потом попадает в цех переработки, где проходит фильтрацию и доводится до однородного состояния. Весь процесс занимает 4-5 дней.

«Объемы производства постоянно растут. В 2023 году мы экспортировали 860 тонн меда. В этом году планируемые показатели - тысяча тонн. Мед поставляем оптовыми партиями: либо бочками по 300 кг, либо в малой таре. Приобретают его, в основном, фасовщики, которые потом продают мед в торговые сети», - отмечает директор ООО "Бисмарк" Дмитрий Василевский.

При содействии регионального Центра поддержки экспорта компания активно осваивает зарубежные рынки. Сегодня сладкую продукцию реализуют в зарубежные страны: Германию, Словакию, Прибалтику, Сербию. В скором времени начнутся поставки в Китай.

«Мы активно работаем с Центром поддержки экспорта. Участвуем в программах по компенсации транспортных затрат, по получению сертификатов, необходимых для выполнения экспортных контрактов. В мае, в составе бизнес-миссии ездили в Китай, где договорились о поставке оптовой партии меда, - рассказал Василевский. - Благодаря государственной поддержке мы существенно расширили возможности своего бизнеса».

Сегодня компания «Бисмарк» является лидером в России по экспорту меда и занимает более 60 % экспортного рынка страны.
«Мы содействуем бизнесу на всех этапах экспортного цикла: помогаем выбрать страну, организовать участие в профильных выставках и бизнес-миссиях, найти зарубежных партнеров, подготовить необходимую документацию. Наша работа с экспортерами признана одной из лучших в стране - Центр поддержки экспорта Самарской области по итогам 2023 года занял 3 место в рейтинге Российского экспортного центра», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Всю необходимую помощь с выходом на зарубежные рынки предприниматели могут получить в Центре поддержки экспорта Самарской области, который расположен в региональном центре "Мой бизнес". Эта работа ведется в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство". «Продукция, которая производится в Самарской области, востребована не только в нашей стране, многое идет на экспорт. И наша задача - поддерживать и продвигать местное производство», - ранее акцентировал глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
 

Фото - Волжская коммуна

 

Теги: Мероприятия Самара

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