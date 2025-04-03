Предпринимателям Самары расскажут о доступных мерах поддержки

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8 апреля в 10:00 в Самаре состоится встреча с предпринимателями, организованная в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие пройдет на площадке Железнодорожного внутригородского района по адресу: ул. Урицкого, 21.



Для предпринимателей будет проведен семинар «Меры поддержки. Инструкция по применению», где спикером выступит руководитель консультационного блока центров «Мой бизнес» Самарской области Екатерина Алмакова. Отметим, что такие встречи уже проведены в трех внутригородских районах Самары.



Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67a0717384227c031ccf1d9c/

Фото: администрация Самары