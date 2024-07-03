Я нашел ошибку
Главные новости:
"РКС-Самара" снова спасли от затопления стоками дом на ул Свободы, но жильцов это ничему не учит
"РКС-Самара" снова спасли от затопления стоками дом на ул Свободы, но жильцов это ничему не учит
Предпринимателям Самарской области расскажут о федеральных и региональных инструментах льготного финансирования
Предпринимателям Самарской области расскажут о федеральных и региональных инструментах льготного финансирования
За дежурные сутки в Нефтегорске два раза выезжали на горение мусора
За дежурные сутки в Нефтегорске два раза выезжали на горение мусора
«Единая Россия» создала совет первичных отделений партии
«Единая Россия» создала совет первичных отделений партии
Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село» пройдут в Хрящевке
Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село» пройдут в Хрящевке
В Самаре женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной
В Самаре женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной
стоимость квадратного метра в новостройках Самары опустилась ниже 100 000 рублей
Стоимость квадратного метра в новостройках Самары опустилась ниже 100 000 рублей
96% самарцев считают себя приверженцами принципа постоянного образования
96% самарцев считают себя приверженцами принципа постоянного образования
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
0.69
EUR 93.69
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic
Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Предпринимателям Самарской области расскажут о федеральных и региональных инструментах льготного финансирования

3 июля 2024 10:45
34
Предпринимателям Самарской области расскажут о федеральных и региональных инструментах льготного финансирования

В четверг, 4 июля 2024 года, в региональном центре «Мой бизнес» пройдет открытая встреча с представителями Корпорации МСП, Правительства Самарской области, МСП Банка и организаций инфраструктуры развития бизнеса.

«Предприниматели Самарской области активно используют финансовые инструменты господдержки, действующие на региональном и федеральном уровнях. Всю информацию о них мы аккумулируем на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Встречи с бизнес-сообществом - это еще одна возможность рассказать предпринимателям о созданных возможностях и получить обратную связь о востребованности и пользе тех или иных инструментов».

Участники встречи обсудят льготные финансовые продукты, среди которых льготное кредитование, гарантии и «зонтичные» поручительства, программы льготного лизинга оборудования, а также полезные цифровые сервисы для подбора инструментов поддержки, в том числе Цифровая платформа МСП.РФ. Меры поддержки бизнеса реализуются в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Представителям самарского бизнес-сообщества ответят на вопросы о том, какие меры поддержки подходят конкретному проекту, как привлечь финансирование для развития, найти партнеров и новые рынки сбыта.

Одним из экспертов встречи выступит генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Федеральный институт развития призван предоставлять малому и среднему предпринимательству широкий перечень мер поддержки.

Стать участником встречи можно после предварительной регистрации по ссылке: https://b24-m4jmtd.bitrix24.site/crm_form_1hbhu/.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
2 июля 2024  11:03
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
372
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
2 июля 2024  10:51
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
535
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
2 июля 2024  09:59
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
327
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
1 июля 2024  13:45
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
521
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
1 июля 2024  11:33
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
575
Весь список