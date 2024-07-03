Предпринимателям Самарской области расскажут о федеральных и региональных инструментах льготного финансирования

34

В четверг, 4 июля 2024 года, в региональном центре «Мой бизнес» пройдет открытая встреча с представителями Корпорации МСП, Правительства Самарской области, МСП Банка и организаций инфраструктуры развития бизнеса.



«Предприниматели Самарской области активно используют финансовые инструменты господдержки, действующие на региональном и федеральном уровнях. Всю информацию о них мы аккумулируем на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Встречи с бизнес-сообществом - это еще одна возможность рассказать предпринимателям о созданных возможностях и получить обратную связь о востребованности и пользе тех или иных инструментов».



Участники встречи обсудят льготные финансовые продукты, среди которых льготное кредитование, гарантии и «зонтичные» поручительства, программы льготного лизинга оборудования, а также полезные цифровые сервисы для подбора инструментов поддержки, в том числе Цифровая платформа МСП.РФ. Меры поддержки бизнеса реализуются в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».



Представителям самарского бизнес-сообщества ответят на вопросы о том, какие меры поддержки подходят конкретному проекту, как привлечь финансирование для развития, найти партнеров и новые рынки сбыта.



Одним из экспертов встречи выступит генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Федеральный институт развития призван предоставлять малому и среднему предпринимательству широкий перечень мер поддержки.



Стать участником встречи можно после предварительной регистрации по ссылке: https://b24-m4jmtd.bitrix24.site/crm_form_1hbhu/.