Предпринимателям региона помогут выйти на электронную площадку Ozon

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Представители малого и среднего бизнеса Самарской области смогут начать работу на маркетплейсе Ozon. Теперь представители малого и среднего бизнеса региона, планирующие начать работу на маркетплейсе, смогут обратиться за поддержкой в региональный центр «Мой бизнес».



Новую программу запустило Минэкономразвития России в партнерстве с одной из крупнейших российских компаний в сфере e-commerce. В рамках программы предприниматели получат персональную помощь наставников для старта своего бизнеса на платформе Ozon и бесплатное продвижение товаров для первых продаж.



Напомним, в конце прошлого года губернатор Дмитрий Азаров и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Александр Васильев дали старт работе первой очереди логистического центра Ozon на территории индустриального парка «Чапаевск». Запуск в Чапаевске центра Ozon стал возможен благодаря договоренностям Дмитрия Азарова с руководством компании, привлек в регион новые инвестиции, создал условия для развития предпринимательской активности в Самарской области и дал новые рабочие места жителям.



«Ozon является стратегическим партнером Самарской области – в Чапаевске один из крупнейших фулфилмент-центров компании. Здесь проводится весь комплекс операций, с момента оформления заказа покупателем и до момента получения покупки. Новая партнерская программа Ozon и Минэкономразвития России станет дополнительным импульсом для развития бизнес-активности в регионе. Еще больше предпринимателей смогут выйти на электронную площадку, пользуясь льготами, и успешно работать, благодаря удобному расположению и возможностям распределительного центра», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Новые продавцы, участвующие в программе, получат консультации от экспертов Ozon для первых продаж на маркетплейсе, а также 5 000 бонусных баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно потратить на продвижение своих товаров на платформе.



Эксперты Ozon не только помогут разобраться, как работает платформа, но и расскажут, как оформить привлекательные карточки товаров и запустить рекламную кампанию. Баллы в рамках программы суммируются с 18 000 приветственных баллов, доступных автоматически для новых продавцов при регистрации на платформе Ozon c 25 января 2023 года.



Программа доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые ранее не продавали товары на Ozon. Для участия необходимо с 1 февраля 2023 года обратиться в один из центров «Мой бизнес» и заполнить заявку на получение услуги.

«Модель маркетплейса способствует развитию малого и среднего бизнеса - площадка дает готовые инструменты для старта и масштабирования онлайн-продаж. Уже сейчас более 80% предпринимателей на платформе - представители МСБ. В партнерстве с Минэкономразвития и центрами «Мой бизнес» мы хотим помочь предпринимателям по всей стране со стартом продаж на маркетплейсе, где их товары будут доступны покупателям в более 3700 населенных пунктах по всей России», — отметил управляющий директор Ozon Сергей Беляков.



В Самарской области, по состоянию на октябрь 2022 года, через электронную площадку Ozon свою продукцию реализовывали 3,7 тысяч предпринимателей. Только за первое полугодие 2022 года оборот самарских компаний в сотрудничестве с Ozon составил 3,4 млрд рублей.



«Практически во всех регионах России в центрах «Мой бизнес» услуги по выводу предпринимателей на маркетплейсы не снижают, а только наращивают свою популярность. Это подтверждается не только нашей аналитикой по пользователям услуг центров, но и в целом тенденцией, которая наблюдается в нашей стране. С 2020 года наблюдается активный рост числа создаваемых компаний-МСП в торговле онлайн, основными причинами которого являются ковидные ограничения и невозможность осуществлять деятельность в сфере торговли в офлайн-режиме. Так, в 2022 году число субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в торговле онлайн составил 1300% по сравнению с 2019 годом. В рамках нашей совместной акции с Ozon предприниматели получат бонусные баллы на продвижение, эквивалентные примерно 70 000 показов объявления, а персональный менеджер поможет предпринимателю дойти до первых стабильных продаж», - считает Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития РФ.

Фото: департамент информационной политики