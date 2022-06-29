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Предприниматели Самарской области успешно пользуются поддержкой государства

29 июня 2022 18:28
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В целях смягчения ограничений и запретов на федеральном уровне принят широкий пакет мер поддержки.

Одним из приоритетных направлений работы правительства России по-прежнему является поддержка предпринимательства. Особенно актуальна тема стала в условиях санкций, последствия которых на себе ощутили представители бизнеса.

В целях смягчения ограничений и запретов на федеральном уровне принят широкий пакет мер поддержки. Одной из таких мер стало предоставление льготных кредитов субъектами малого и среднего предпринимательства.

В Самарской области на льготные кредиты было подано 5284 заявки на общую сумму 72,2 миллиарда рублей. 1 454 заявки на сумму 47,3 миллиарда рублей были одобрены. Заявителям выдано 573 кредита на сумму 13,4 миллиарда рублей. 

Ещё одна мера финансовой поддержки – предоставление грантов на сумму от 100 до 500 тысяч рублей молодым предпринимателям, самозанятым и учредителям юр. лиц в возрасте до 25 лет. 20 июня в регионе стартовал прием заявок на участие в бизнес-акселераторе «Ты-предприниматель». Молодые бизнесмены могут получить до 500 тысяч рублей от государства. Софинансирование составит не менее 25% расходов на реализацию проекта.

На предоставление грантов в областном бюджете предусмотрено 46 миллионов рублей. Поддержку смогут получить около 90 субъектов МСП.

Комфортные условия для успешного бизнеса создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Целый ряд решений принят в части налоговой поддержки. При этом, все налоговые меры являются автоматическими и носят беззаявительный характер.

Ознакомиться со всеми мерами поддержки и подобрать нужную предприниматели могут на сайте федерального Правительства government.ru, где создан специальный раздел, на сайте Объясняем.рф, а также на региональном портале поддержки бизнеса mybiz63.ru.

На уровне региона действуют свои налоговые льготы. Для новых предприятий малого бизнеса, работающих в малых населенных пунктах, ставка УСН снижена в 3 раза. Сниженные ставки распространяются также на социальных предпринимателей.

Для ИП, которые только зарегистрировали свою деятельность и приобрели патент или применяют «упрощенку» до 31 декабря 2023 года, продлены «налоговые каникулы».

На базе центра «Мой Бизнес» в мае 2022 года начал действовать региональный центр импортозамещения, который помогает предпринимателем воспользоваться федеральными онлайн-сервисами «Биржа импортозамещения» и «Производственная кооперация и сбыт».

Они позволяют заказчикам публиковать запросы на приобретение товаров, а поставщикам направлять свои ценовые предложения и аналоги без дополнительных затрат.

Одна из популярных мер поддержки в регионе – соцконтракт. В этом году на нее заложено более одного миллиарда рублей. С начала 2022 года уже заключено 3 154 контракта.

Такой мерой воспользовалась жительница Безенчукского района Мария Незамова, семья которой занимается производством сыров. В семье трое детей. На развитие бизнеса женщина получила 250 тысяч рублей.

«С помощью соцконтракта я приобрела сыроварню на 100 литров молока, пресс для производства твёрдых сыров и специальный дренажный стол, с помощью которого можно сливать сыворотку. – говорит предприниматель Мария Незамова. - Этим оборудованием очень удобно пользоваться».

Теперь семейный бизнес приносит неплохой доход, а количество клиентов постоянно растёт.

Сельскохозяйственный бизнес с помощью социального контракта развивает и Ольга Сахнова из села Пестравка. Женщина в одиночку воспитывает четверых детей.

Поддержку от государства она получила уже в третий раз. Очередную помощь в 250 тысяч рублей она направила на оформление ИП, чтобы заниматься разведением скота и птицы.           

«Это очень ощутимая помощь и поддержка для нашей семьи. – говорит предприниматель Ольга Сахнова. - Благодаря соцконтракту моё дело развивается, у меня уже есть постоянные покупатели».

Немалую роль в общем деле играет и информационная поддержка. На регулярной основе проводятся встречи с субъектами МСП по антикризисным мерам поддержки, в том числе на территориях муниципальных образований. За апрель – май текущего года проведено 118 встреч с участием 1 583 субъектов МСП.

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