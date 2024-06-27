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Предприниматели Самарской области могут создать бизнес-план на платформе МСП.РФ

27 июня 2024 09:26
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Предприниматели Самарской области могут создать бизнес-план на платформе МСП.РФ

Действующие и потенциальные предприниматели могут воспользоваться новым сервисом «Оценка рынка и расчет бизнес-плана» на Цифровой платформе МСП.РФ. Теперь ресурс призван помочь представителям МСП проанализировать ситуацию в выбранной сфере и провести бизнес-планирование более чем по 160 видам деятельности.

По информации Корпорации МСП, все расчеты производятся на основе усредненных показателей реальной практики ведения бизнеса в регионах с возможностью персональной настройки параметров. На основе данных от Росстата, ФНС России и 2ГИС Цифровая платформа подскажет, какие торговые точки пользуются наибольшим спросом в выбранном городе и районе, сколько вокруг конкурентов и потенциальных клиентов, на какую прибыль можно рассчитывать.

«Для эффективной работы от предпринимателей требуется постоянный мониторинг рынка, конкурентов, потребителей и других факторов, влияющих на бизнес. Неправильная оценка таких параметров, как конкурентная среда, требуемых инвестиций и текущих затрат влечет риски и может свести на нет усилия по открытию и расширению своего бизнеса, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Новый сервис на Цифровой платформе МСП.РФ помогает объективно оценить рыночную ситуацию и выбрать подходящую стратегию ведения бизнеса».

На старте в сервисе «Оценка рынка и расчет бизнес-плана» уже размещено более 300 типовых бизнес-планов. В них включены данные о необходимых инвестициях и ориентировочных сроках окупаемости, планируемых объемах выручки и прибыльности продаж. Бизнес-планы также содержат основные этапы реализации бизнес-идеи по месяцам, список необходимых документов, штатное расписание, характеристику территории (потребители, конкуренты, транспорт и даже парковки), расчет кредитных обязательств и их влияния на прибыльность.

«Сегодня на ресурсе зарегистрировано 10 тысяч предпринимателей Самарской области. Бизнес-сообщество региона активно регистрируется на платформе МСП.РФ и использует все доступные сервисы. Это экспресс-консультации по инструментам господдержки, проверка контрагентов, подбор микрофинансирования, покупка франшизы и многие другие», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Составить бизнес-план с помощью ресурса могут и самозанятые. Для них на МСП.РФ есть 15 типовых форматов организации своего дела, адаптированных под условия налога на профессиональный доход. Это, например, услуги парикмахеров, макияжа, маникюра и педикюра, специалистов по ремонту одежды, обуви, компьютеров и цифровой техники, услуги фотографа, изготовления и продажи кондитерских изделий.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ создана и развивается в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин. Получить консультации по мерам поддержки можно также в центрах «Мой бизнес», которые работают в каждом городском округе Самарской области.

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