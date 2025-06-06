«Мой бизнес»: известный российский продюсер рассказал, как создавать успешные проекты в киноиндустрии

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На площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялась встреча с одним из главных специалистов российского кинобизнеса — главным продюсером кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталией Клибановой. Мероприятие, организованное совместно с АНО «Центр кинопроизводства Самарской области», объединило профессионалов киноиндустрии и тех, кто стремится освоить профессию продюсера.

«Мы создаем ролики, промо, короткометражное кино. Пришли на встречу из-за спикера, интересно пообщаться с экспертом федерального уровня. Было полезно узнать про юридические права, маржинальность, где и как можно привлечь финансирование для проекта», - поделился впечатлениями от встречи Артём Власов, генеральный продюсер ER-PRODUCTION.

Наталия Клибанова поделилась знаниями и личным опытом в производстве фильмов и сериалов. Участники встречи услышали актуальные данные о состоянии российского кинорынка и перспективы его развития. Они познакомились с ключевыми аспектами работы продюсера, особенностями продвижения фильмов и сериалов, моделями финансирования различных жанров и форматов. Особое внимание было уделено бизнес-процессам создания кино — от поиска идеи до успешного проката.

«У Самары большие шансы развиться в области кино. В регионе - привлекательные условия для кинопроизводства: уникальная архитектура, природные ландшафты. Мы уже снимали здесь и сейчас в работе несколько проектов конкретно под регион. И создание в Самарской области кинокомиссии помогает нам иметь простой «вход» в регион, а федеральным кинокомпаниям - предоставляет рибейты, - подчеркнула Наталия Клибанова. - Государство дает огромные возможности для нашей индустрии, такой поддержки государства, как у нас в стране, нет больше нигде в мире. Причем, как для начинающих, так и для состоявшихся специалистов».

В Самарской области создаются необходимые условия для развития киноиндустрии, повышения привлекательности региона, как площадки для съемок фильмов и сериалов, а также формирования условий для комфортной работы съемочных групп.

«Мы считаем, что самарские кинопроизводители обладают значительным потенциалом для дальнейшего роста. Развитие этой индустрии оказывает комплексное воздействие на территорию: формирует позитивный образ региона, привлекает туристов, создаёт новые рабочие места. Со своей стороны, мы постоянно расширяем и совершенствуем инструментарий господдержки этой развивающейся отрасли», - акцентировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Со всеми действующими мерами господдержки для кинопроизводства можно ознакомиться на сайте mybiz63.ru и samara-kino.ru.

«Наша организация является инструментом поддержки и сопровождения кинокомпаний в регионе, мы оказываем полный спектр услуг по сопровождению кинокомпаний: консультационных, организационных, технических. Также осуществляем взаимодействие с предпринимателями, чьи услуги необходимы при осуществлении производства съемок», - подчеркнул Марк Буров, генеральный директор АНО "Центр кинопроизводства Самарской области".

В Самарской области предусмотрена и система финансовой поддержки кинопроизводителей в виде программы рибейтов. Эта система представляет собой механизм возмещения части затрат на производство кинопродукции в регионе. Производители смогут компенсировать до 50% затрат, связанных с созданием кинопродукта.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области