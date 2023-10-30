Многодетной маме из Кинельского района социальный контракт помог стать профессиональным фотографом

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Помощь семьям с детьми – одно из приоритетных направлений социальной политики государства и основная задача национального проекта «Демография», инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и региональное правительство уделяют этому вопросу особое внимание. В этом году на поддержку семей с детьми предусмотрено более 30 миллиардов рублей, в 2024 году эта сумма увеличится до 50 миллиардов рублей.



Одной из мер социальной поддержки граждан является социальный контракт. Это не просто выплата, а целый план действий для повышения уровня жизни и финансового благополучия семей и одиноких граждан. Заключить его можно по нескольким направлениям. Это – организация индивидуального предпринимательства, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы и иные мероприятия по преодолению сложной жизненной ситуации.



Летом 2023 года в управление социальной защиты населения Кинельского района для заключения социального контракта на открытие своего дела обратилась многодетная мама из Кинельского района Татьяна Дорожкина.



Специалисты помогли ей оформить необходимые документы и проконсультировали по вопросу составления бизнес-плана. После одобрения комиссией, женщина получила средства по соцконтракту, которые потратила на закупку современного и профессионального фотооборудования: фотокамеру, мощный объектив, осветительное оборудование и нужные фотоакссесуары.



«Все документы оформила быстро, буквально через месяц уже была выплата, благодаря которой я купила все необходимое для того, чтобы работать полноценно фотографом. Благодаря помощи государства буду дальше двигаться, у меня есть мечта. Хочется большую студию с большими окнами, где много света, много места. В общем, есть к чему стремиться», - рассказывает Татьяна.



Ее семья получает и другие меры социальной поддержки — единое пособие на двоих детей, а также ежемесячную денежную компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг.



«С начала 2023 года у нас было оформлено 47 социальных контрактов, из них половину - как раз заключили семьи с детьми», - говорит заместитель директора ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Восточного округа» Ольга Зернова.



В Самарской области количество заключенных соцконтрактов ежегодно растет. Так, за 2020 год были заключены 1393 соцконтракта, за 2021 году – уже 7 957, а за 2022 год – 9 246, с начала этого года – более 5300.

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