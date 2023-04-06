Многодетная мама из Приволжья развивает кофейню с господдержкой

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Для любителей кофе из села Приволжье появилось новое место притяжения – кофейня «Турист», которую рядом с центральным парком открыла местная предпринимательница, многодетная мама Анастасия Володченко.

Небольшой стационарный павильон, где можно выбрать кофе и десерт для прогулки, начинался как проект мобильной кофейни – на базе автомобиля ВАЗ. Вместе с супругом Анастасия оборудовала его кофемашиной, кофемолкой и фризером для мягкого мороженого. Для Приволжья это стало настоящим событием – до этого кофе для сельчан никто не варил.

С таким проектом многодетная мама в 2021 году приняла участие в программе «Мама - предприниматель», получила ценные знания, презентовала свою бизнес-идею и стала победительницей.

Создание лучших условий для развития предпринимательства – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Широкая линейка программ поддержки начинающих предпринимателей, действующих в Самарской области – это возможность быстро и успешно стартовать со своим проектом. Каждый может обратиться в центр «Мой бизнес» и получить комплексную консультацию, сопровождение и наиболее актуальные инструменты для начала предпринимательской деятельности», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Главный приз проекта «Мама-предприниматель» - грант в размере 100 тысяч рублей – Анастасия Володченко направила на дальнейшее развитие своего дела. Тогда девушка мечтала приобрести на выигранные средства генератор, чтобы ее кофейня на колесах могла работать без подключения к электричеству.

«Для меня очень ценным стало обучение в рамках программы «Мама-предприниматель». Я все записывала, фиксировала, задавала спикерам очень много вопросов. И до сих пор я пользуюсь их советами, которыми они щедро делились со всеми участницами», - рассказала предпринимательница.

В 2022 году предпринимательница из Приволжья продолжила погружение в нюансы ведения своего дела – она приняла участие в программе «Бизнес-наставник» от центра «Мой бизнес», получила наставническую поддержку от опытных бизнес-леди.

После этого Анастасия поняла, что проекту необходимо расти. Так, в начале 2023 года открылся уютный павильон, где есть все необходимое для комфортной работы и для самих посетителей кофейни.

«Конечно, в автомобиле было не очень удобно работать, особенно в холодное время года. Поэтому мы решили, что нужна стационарная торговая точка, где будет тепло, уютно, куда будет приятно заходить посетителям и выбирать напитки и десерты для прогулок», - рассказала Анастасия Володченко.

Местные жители радуются возможности выпить вкусный кофе, попробовать десерты, которые готовят местные жительницы - Анастасия с ними сотрудничает. В планах – оборудовать территорию вокруг павильона в формате летнего кафе.

«Все наши местные жители очень довольны и рады появлению такой кофейни. Регулярно приходим сюда вместе с детьми», - отметила жительница села Приволжье Ильнара Ермакова.

Сегодня семья Анастасии Володченко ожидает пополнения – рождения пятого малыша. И, как признается сама предпринимательница, на время декретного отпуска в кофейном деле ей поможет ее большая семья.