Мария Караулова из Самарской области – победитель Всероссийской премии «Молодой предприниматель России»

На федеральной церемонии в Москве победу в специальной номинации «Молодой самозанятый года» одержала Мария Караулова, руководитель семейного подсобного хозяйства «Успенский дворик» из села Успенка Сергиевского района Самарской области.

Мария развивает фермерское дело в формате самозанятости. На ферме «Успенский дворик» делают натуральную молочную продукцию и сыры по собственной рецептуре, ориентируясь на высокие стандарты качества и запросы потребителей. Помимо предпринимательства Мария поёт, играет на традиционных музыкальных инструментах, развивает местную культуру и входит в список хранителей нематериального культурного наследия России.

«Мы находимся в селе Успенка, Сергиевского района. И уже на протяжении 4 лет занимаемся производством натуральной молочной продукции и сыров по уникальной рецептуре. Наша особенность заключается в том, что мы индивидуально разрабатываем карту питания и ухода для каждого животного. Наша задача: сделать коровок счастливыми, и это получается. Мы каждый день включаем им классическую традиционную музыку, поём, обнимаемся, чешем их. И это, естественно, даёт свои плоды. Молоко высшей категории, из которой мы изготавливаем свою продукцию. Наш девиз — это счастливые коровы, счастливое молоко. И задача показать молодёжи, что сельское хозяйство — это не страшно. Этим заниматься можно и нужно, это интересно, очень душевно и приятно», — рассказала Мария Караулова.

Лауреатов Всероссийской премии «Молодой предприниматель России» объявили на итоговом событии Росмолодёжь.Предпринимай и Росмолодёжь.Профи «Созидатели» в Национальном центре «Россия». Проект реализуется при поддержке партнёров и в связке с национальным проектом «Молодёжь и дети». Форум собрал более 3000 участников, определил победителей в 17 номинациях и стал площадкой для деловых сессий, консультаций и презентаций молодых брендов.

Фото - Росмолодёжь.Предпринимай