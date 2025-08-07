Я нашел ошибку
Глава Самары Иван Носков проверил выполнение работ по итогу поручений, данных ранее в ходе объездов внутригородских районов. 
В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста
В самарском магазине нашли запрещенные сыры и колбасы
в Самарской области отдохнули ещё 150 школьников из ДНР
На Земле ожидается сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
в МЭР назвали нежелательным курс доллара ниже 75 рублей
1000 волонтёров Самарской области помогут в организации Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты

7 августа 2025 10:08
В первом полугодии 2025 года представители МСП Самарской области привлекли 800 млн рублей льготных средств на инвестиционные цели. Это стало возможно благодаря финансовым инструментам Гарантийного фонда Самарской области и программам Корпорации МСП.

«Льготное финансирование - востребованный инструмент поддержки бизнеса. Мы отмечаем, что в свое развитие активно инвестируют не только зрелые, но и молодые предприятия. Они запускают новые проекты, осваивают новые направления работы, расширяют ассортимент, масштабируются и создают рабочие места. Мы со своей стороны всегда готовы помочь предпринимателям в их стремлении к росту, а значит - укреплению региональной экономики», - акцентировал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк

Наибольший объем льготного финансирования на инвестиционные цели привлекли МСП из таких сфер как наука и технологии, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, туризм, информация и связь.

«Инвестиционные проекты для бизнеса - это, прежде всего, про развитие и перспективу. Финансовые инструменты участников Национальной гарантийной системы позволяют предпринимателям даже при высокой ключевой ставке привлекать необходимое финансирование на инвестиционные цели. Общий объем полученных МСП средств в рамках НГС в первом полугодии составил почти 440 млрд рублей, из которых каждый четвертый рубль был взят именно на инвестпроекты», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, что участниками Национальной гарантийной системы наряду с Корпорацией МСП являются региональные гарантийные организации и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации. При помощи гарантий и поручительств предприниматели могут привлекать заемные средства в необходимом объеме при отсутствии или недостаточности собственного залогового обеспечения.

В Самарской области партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд. Обратиться за финансовой поддержкой ГФСО можно в региональный центр «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211, 2 этаж. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Весь список