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Льготные займы помогают самарским предпринимателям развивать свое дело

3 марта 2023 13:31
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Льготные займы помогают самарским предпринимателям развивать свое дело

Региональные предприниматели активно используют все действующие возможности господдержки для развития своего дела. Самозанятая Любовь Панофенова обратилась в Гарантийный фонд Самарской области, чтобы оформить льготный займ и приобрести на него оборудование для швейной мастерской.

Развитие инструментов льготной финансовой поддержки бизнеса и создание условий для начинающих и опытных предпринимателей – одни из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»,

Любовь Панофенова начала шить ещё будучи школьницей. А сделать это увлечение предпринимательским проектом решила после 24 лет педагогической деятельности.

В последние четыре года она совместно с дизайнером Натальей Цыбульниковой занимается пошивом современной одежды с элементами, которые использовали народы, населяющие территорию Самарской области и регионов Поволжья.

Как признается самарская мастерица, ее главная цель – возродить народные традиции через одежду. «В самом начале своей деятельности мы начали ездить по историческим фестивалям, чтобы возродить быт народов Поволжья, народов России. Сегодня мы создаем современные изделия, в том числе, одежду для пар-мастеров и русскую одежду с полудрагоценными пуговицами и другими элементами декора. Есть задумки и по созданию головных уборов», – рассказала Любовь Панофенова.

Для того чтобы изделия швейной мастерской максимально передавали национальный колорит и были поистине уникальными, необходима вышивальная машина. С ее помощью самарские мастерицы создают на одежде особые орнаменты.

«Летом 2022 года мы начали сотрудничать с фитнес-центрами и банными комплексами по всей стране – отшивать для их сотрудников специальные костюмы. В этом направлении есть свои особенности: использование натуральных тканей, определенных конструкций», – поделилась Любовь Панофенова.

До покупки нового оборудования вышивку заказывали в других компаниях. Собственная вышивальная машина позволила стать независимыми, выйти на новый уровень, брать более сложные корпоративные заказы, быстро и качественно вышивать любые изображения, в том числе логотипы компаний-заказчиков.

«В конце 2022 года мы обратились в региональный центр «Мой бизнес» и Гарантийный фонд Самарской области. В декабре подали заявку и очень быстро получили одобрение и сами средства. Машина была в наличии у дилера, и мы сразу же смогли ее приобрести. Вся процедура от подачи заявки до приобретения оборудования составила примерно полторы недели, – рассказала Любовь Панофенова. – Мы благодарны областному минэкономразвития за меры поддержки, которые действуют в Самарской области».

«Финансовая поддержка предпринимателей – одно из приоритетных направлений в нашей работе. Программы Гарантийного фонда позволяют предоставить бизнесу средства для развития и реализации их планов под минимальный процент. По итогам прошлого года ГФСО помог предпринимателям привлечь более 3,3 млрд рублей. В текущем году востребованность и актуальность финансовых продуктов сохраняется, и мы готовы поддерживать начинающих и более опытных предпринимателей, а также их проекты в самых разных сферах бизнес-деятельности, – отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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