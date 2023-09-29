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Каждый четвертый самарец считает, что успехов в бизнесе чаще добиваются мужчины

29 сентября 2023 09:10
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Каждый четвертый самарец считает, что успехов в бизнесе чаще добиваются мужчины

 В женщин-предпринимателей верят реже. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

66% самарцев считают, что шансы добиться успехов в предпринимательстве у женщин и мужчин практически равны. 27% опрошенных уверены, что преимущество на стороне мужчин, 3% верят в бизнес-способности женщин.

Интересно, что гендерные различия в ответах практически отсутствуют: и мужчины, и женщины ответили примерно одинаково.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о равных возможностях в предпринимательстве чаще всего говорили пиарщики (75%), снабженцы (74%) и дизайнеры (71%).

О повышенных шансах мужчин добиться успехов в своем деле чаще других говорили представительницы таких сугубо «женских» профессий как офис-менеджеры (40%), экономисты (39%) и операторы кол-центров (36%), а также водители грузовиков (33%), представители стопроцентно мужской профессии.

Мнение о том, что женщинам проще стать успешными в бизнесе, чуть чаще высказывали специалисты по логистике (10%) и продавцы (9%).

Время проведения: 8—25 сентября 2023 года

Теги: Опрос

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