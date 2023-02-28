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Еще четыре производителя получили право брендировать свои товары региональной символикой

28 февраля 2023 11:12
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Спортивная одежда, серьги, сумочки: еще четыре производителя получили право брендировать свои товары региональной символикой

В министерстве промышленности и торговли Самарской области комиссия по рассмотрению заявок на использование региональной символики «Самарский продукт» дала добро ещё четырем производителям. Среди них две компании по производству спортивной одежды и два предпринимателя, изготавливающих дамские сумки и украшения.

Напомним, что товарные знаки Самарской области были разработаны по поручению Главы региона Дмитрия Азарова с целью повышения конкурентоспособности местной продукции.

Наличие на товаре региональной символики способствует привлечению внимания потребителей к товарам, произведенным в регионе, расширению рынков их сбыта. Все это особенно актуально для мелких и средних производителей, фермеров и ремесленников, – рассказала руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Юлия Клинкова. – На сегодня 220 производителей, уже прошедших проверку комиссии, выпускают более 3 тысяч наименований продукции. Ассортиментная группа охватывает самые разные виды продукции от автозапчастей до сухариков.

 Мы уже 12 лет создаем украшения из итальянского стекла, полудрагоценных камней и металлов, – рассказала о своем бизнесе Анна Гулевич. – Браслеты и броши, серьги и колье наши изделия носят во всех регионах России и в 25 странах мира. Считаю, что символика придаст нашему бренду более высокий статус. Кроме того, мы, как патриоты Самарской области, хотим продвигать наш регион.

Еще один заявитель на региональный бренд – компания «Волгафлаг». Работает на российском рынке более 10 лет. Предприятие предоставляет широкий перечень услуг: сублимационная печать на ткани, пошив спортивной формы и корпоративной униформы по индивидуальному дизайну, разработка и производство различной сувенирной продукции и многого другого. По некоторым позициям этот самарский производитель является единственным в стране.

– Наносить на продукцию региональную символику нам посоветовал губернатор Дмитрий Азаров на маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в России». Ему очень понравился дизайн и качество, и он был удивлен, что такая продукция производится в Самаре. Бренд региона будет полезен для имиджа нашей компании, – считает директор компании Александр Резанов.

Среди тех, кто в этот день получил одобрение комиссии, и компания «Красотея». Компания изготавливает комбинезоны для спортивной и воздушной гимнастики, акробатики, цирка, танцев и фигурного катания.

– Мы устраиваем показы на соревнованиях, благодаря чему наш бренд хорошо знают. Также наш показ успешно прошел в прошлом году на самарском фестивале моды. Многие думают, что мы из Москвы, но после получения региональной символики все будут знать, что мы из Самары, – рассказала руководитель производства Ульяна Засыпкина.

Отметим, что производителей с региональной символикой приглашают участвовать в выставках и ярмарках, организуемых Правительством региона. Им также гарантируется торговое место и на площадках других ярмарочных операторов. На полках сетевого ритейла такая продукция зачастую выделяется специальными стопперами, которые привлекают внимание к товарам.

Региональную символику не стоит путать со знаком добровольной сертификации «Самарское качество», которая распространяется исключительно на сферу производства продуктов питания и говорит о соответствии ГОСТам. Товарный знак выдается бесплатно. Главным условием для его присвоения является наличие производства в Самарской области.

 

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