Я нашел ошибку
Главные новости:
Как объяснил эксперт, процесс может пройти не совсем быстро.
Эксперт спрогнозировал стабилизацию на ресторанном рынке России в 2023 году
Начаты работы по разбору первого подъезда.
В Ейске полностью демонтировали четвертый подъезд дома, пострадавшего при ЧП с самолетом
Издание отметило, что власти каждого региона должны утвердить новые тарифы до 20 декабря 2022 года.
«Коммерсантъ»: техосмотр в России с 1 января подорожает в полтора раза
Адвокат Тарховой Андрей Карномазов сообщил журналистам, что сторона защиты намерена обжаловать это решение. 
Семь лет колонии назначил суд дочери экс-мэра Самары по делу о вымогательстве
Борисов уточнил, что если ситуация будет контролируемая и корабль будет работоспособен, то его используют для штатного возращения экипажа в марте.
Глава "Роскосмоса" Борисов: решение по "Союзу МС-22" с неисправным охлаждением примут в конце декабря
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.
Путин: экономика является приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1, 5 года условно.
18-летний самарец осужден за приобретение и сбыт поддельных денег
Сейчас в регионе прорабатывается вопрос по увеличению охвата тестированием на грипп.
Оперативный штаб СО: из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом жителям рекомендовано носить маски
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 64.61
0.31
EUR 68.78
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Эксперт спрогнозировал стабилизацию на ресторанном рынке России в 2023 году

19 декабря 2022 23:19
76
Как объяснил эксперт, процесс может пройти не совсем быстро.

Обстановка на ресторанном рынке России стабилизируется в I квартале 2023 года, считает председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» 19 декабря.

«Ресторанный рынок неизбежно стабилизируется. То есть где-то люди привыкнут к поднятым ценам, <…> где-то всё-таки рестораны смогут пересмотреть продукты, пересмотреть блюда», — уточнил он.

При этом, как объяснил эксперт, процесс может пройти не совсем быстро, так как заведениям общественного питания необходимо время, например, для того чтобы найти другое блюдо, найти другой российский продукт, который был бы по качеству такой же, как импортный. Кроме того, нужно попасть в ту же ценовую категорию и др.

«Так или иначе адаптация произойдет в I квартале», — добавил он.

Комментируя информацию о выросшем числе закрытий заведений общепита с сентября 2022 года, которую со ссылкой на R-Keeper сообщила газета «Коммерсантъ», Миронов выразил мнение, что показатель открытия заведений частично компенсирует закрытие.

«У нас есть некий перекос. Он образовался в определенных ресторанах. Если мы берем рестораны высокой ценовой категории, дорогие рестораны, то они не закрываются на сегодняшний день. У них потребитель есть. Что касается фастфуда, то на фастфуд тоже потребитель есть. Проблема возникла в ресторанах средней ценовой категории», — уточнил он.

По словам Миронова, такая ситуация сложилась в том числе из-за увеличения себестоимости продуктов. Так, подорожали импортные продукты, например, потому что усложнилась логистика. Кроме того, выросла стоимость работников, так как часть мигрантов, которые работали в том числе в Москве, уехала. В результате у ресторанов повысилась себестоимость.

«И тут наиболее логично было бы поднять цены. Но возникла проблема. Потребитель, который ходит в рестораны, он имеет одну и ту же зарплату. У него зарплата не выросла. И когда ресторан поднимает цену на 25%, этот потребитель перестает ходить в этот ресторан. Ресторан остается пустым. А быстро заработать сегодня нового потребителя — это очень проблематично. То есть определенные рестораны в среднем ценовом сегменте просто растеряли своего потребителя», — объяснил он.

Однако, как подчеркнул ресторатор, другие заведения, понимая эту ситуацию, подняли цены незначительно.

«При этом общие выручки в ресторанах поднялись. Если мы смотрим вот на это, то (показатель за. — Ред.) 2022 год выше и 2021 года и доковидного 2019 года. То есть выручка сама по себе выше. Но низкая рентабельность, и у кого-то произошел переток гостей», — сказал он.

 

Фото:    ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Основные усилия самарских коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги
19 декабря 2022  13:45
Основные усилия самарских коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги
259
В Самаре из-за погоды не работают катки
19 декабря 2022  13:09
В Самаре из-за погоды не работают катки
275
Самарское ГИБДД не рекомендует водителям сегодня пользоваться личными автомобилями
19 декабря 2022  11:51
Самарское ГИБДД не рекомендует водителям сегодня пользоваться личными автомобилями
588
Из-за погоды самарских водителей просят воздержаться от использования автотранспорта
18 декабря 2022  13:21
Из-за погоды самарских водителей просят воздержаться от использования автотранспорта
572
Дмитрий Азаров отметил задачи, которые стоят перед регионом в следующем году, и ответил на актуальные вопросы земляков.
16 декабря 2022  16:38
В прямом эфире Дмитрий Азаров ответил на актуальные вопросы жителей региона
737
Весь список