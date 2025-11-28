Доля женщин-предпринимателей региона в ИТ и химпроизводстве выросла на 41%

Доля женщин-предпринимателей в Самарской области, которые ведут деятельность в сфере информационных технологий и химического производства, выросла на 41%. В настоящее время их общее число составляет 34,9 тыс. человек.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для бизнеса.

«Женское предпринимательство — особая категория бизнеса. И наша ключевая задача — создавать для них максимально комфортные условия, предоставлять всестороннюю поддержку. Мы видим, что число женщин, занятых в бизнесе, активно реализующих свои проекты, возглавляющих успешные технологические и экспортно-ориентированные компании, только растет. И будем продолжать работать над тем, чтобы таких историй успеха становилось больше», — отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Яркой представительницей женского предпринимательства в Самарской области является Варвара Мишустина — учредитель и коммерческий директор научно-производственного предприятия «Самоздрав», соавтор и совладелица медтех-стартапа ООО «Айроник».

В ноябре компания, выпускающая дыхательные тренажеры нового поколения AIRONIC, вошла в число победителей первого спортивно-технологического акселератора технопарка «Сколково».

Более двух месяцев 158 отобранных стартапов, разрабатывающих инновационные продукты и технологии в сфере спорта, проходили обучение и акселерацию. Победителями стали 15 проектов.

«Благодаря этой работе наш проект сильно вырос. Мы увидели новые возможности для коллаборации, для развития, много заинтересованных лиц в нашем проекте. Победа для нас – это, в первую очередь, новый этап развития компании, потому что появляются новые возможности, новые горизонты развития. Это огромное для меня, как руководителя компании, признание на самом высоком уровне и вера в то, что наш проект нужен, интересен людям, потенциальным спортивным клубам и, в принципе, глобальной медицине», — рассказала Варвара Мишустина.

Доля женщин-предпринимателей в сфере информационных технологий и химического производства в России достигла 50%, сообщает Корпорация МСП в День женского предпринимательства. Еще пять лет назад в области ИТ этот показатель был на уровне 38%, а в производстве химических веществ – 33%.

Также за этот период выросло число женщин-предпринимателей, занимающихся производством пищевых продуктов (с 46 до 53%), а также складской и транспортной деятельностью (с 25 до 33%).

Всего на сегодняшний день в России почти 1,9 млн женщин осуществляют предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (это 41% всех ИП в России). Еще около 6,5 млн женщин зарегистрированы в качестве самозанятых граждан (44% всех самозанятых).

«Учитывая, что в последние пять лет общее число женщин-предпринимателей в России остается стабильным на уровне 40%, в перспективе можно ожидать увеличение доли женщин-ИП. Причем мы видим, что в последние годы женщины активно открывают бизнес в нишах, которые освободились после ухода иностранных производителей. Например, они запускают свои бренды одежды, производят косметику и успешно ведут бизнес в сфере ИТ», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Самая высокая доля женщин-предпринимателей сейчас наблюдается в сфере социальных услуг (84%), производства одежды (72%), туристических агентств (71%), образования (70%), права и бухгалтерского учета (67%), ветеринарии (60%), страхования (60%) и HR (58%).

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Самарской области создана сеть центров «Мой бизнес», где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки. Узнать о них можно на портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» региона.

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области