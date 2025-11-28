Доля женщин-предпринимателей региона в ИТ и химпроизводстве выросла на 41%

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.
География экспортных поставок продукции АПК Самарской области расширилась
Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении между Самарой и Адлером.
Более 50 дополнительных рейсов будет назначено в период новогодних праздников на КбшЖД
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Доля женщин-предпринимателей региона в ИТ и химпроизводстве выросла на 41%

184
В Самарской области создана сеть центров «Мой бизнес», где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки. Узнать о них можно на портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес

Доля женщин-предпринимателей в Самарской области, которые ведут деятельность в сфере информационных технологий и химического производства, выросла на 41%. В настоящее время их общее число составляет 34,9 тыс. человек.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для бизнеса.

«Женское предпринимательство — особая категория бизнеса. И наша ключевая задача — создавать для них максимально комфортные условия, предоставлять всестороннюю поддержку. Мы видим, что число женщин, занятых в бизнесе, активно реализующих свои проекты, возглавляющих успешные технологические и экспортно-ориентированные компании, только растет. И будем продолжать работать над тем, чтобы таких историй успеха становилось больше», — отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Яркой представительницей женского предпринимательства в Самарской области является Варвара Мишустина — учредитель и коммерческий директор научно-производственного предприятия «Самоздрав», соавтор и совладелица медтех-стартапа ООО «Айроник».

В ноябре компания, выпускающая дыхательные тренажеры нового поколения AIRONIC, вошла в число победителей первого спортивно-технологического акселератора технопарка «Сколково».

Более двух месяцев 158 отобранных стартапов, разрабатывающих инновационные продукты и технологии в сфере спорта, проходили обучение и акселерацию. Победителями стали 15 проектов.

«Благодаря этой работе наш проект сильно вырос. Мы увидели новые возможности для коллаборации, для развития, много заинтересованных лиц в нашем проекте. Победа для нас – это, в первую очередь, новый этап развития компании, потому что появляются новые возможности, новые горизонты развития. Это огромное для меня, как руководителя компании, признание на самом высоком уровне и вера в то, что наш проект нужен, интересен людям, потенциальным спортивным клубам и, в принципе, глобальной медицине», — рассказала Варвара Мишустина.

Доля женщин-предпринимателей в сфере информационных технологий и химического производства в России достигла 50%, сообщает Корпорация МСП в День женского предпринимательства. Еще пять лет назад в области ИТ этот показатель был на уровне 38%, а в производстве химических веществ – 33%.

Также за этот период выросло число женщин-предпринимателей, занимающихся производством пищевых продуктов (с 46 до 53%), а также складской и транспортной деятельностью (с 25 до 33%).

Всего на сегодняшний день в России почти 1,9 млн женщин осуществляют предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (это 41% всех ИП в России). Еще около 6,5 млн женщин зарегистрированы в качестве самозанятых граждан (44% всех самозанятых).

«Учитывая, что в последние пять лет общее число женщин-предпринимателей в России остается стабильным на уровне 40%, в перспективе можно ожидать увеличение доли женщин-ИП. Причем мы видим, что в последние годы женщины активно открывают бизнес в нишах, которые освободились после ухода иностранных производителей. Например, они запускают свои бренды одежды, производят косметику и успешно ведут бизнес в сфере ИТ», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Самая высокая доля женщин-предпринимателей сейчас наблюдается в сфере социальных услуг (84%), производства одежды (72%), туристических агентств (71%), образования (70%), права и бухгалтерского учета (67%), ветеринарии (60%), страхования (60%) и HR (58%).

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Самарской области создана сеть центров «Мой бизнес», где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки. Узнать о них можно на портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» региона.

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области

Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
28 ноября 2025, 16:59
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики... Общество
69
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
28 ноября 2025, 16:38
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб. Экология
80
Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении между Самарой и Адлером.
28 ноября 2025, 16:10
Более 50 дополнительных рейсов будет назначено в период новогодних праздников на КбшЖД
Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении... Транспорт
103
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
176
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
232
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
1600
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
838
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1492
