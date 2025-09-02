До 5 сентября идет прием заявок на обучающий курс для креативных предпринимателей

136

До 5 сентября 2025 года в Самарской области идет прием заявок на обучающий курс для креативных предпринимателей. Выпускники программы смогут принять участие в конкурсе грантов для креативных индустрий и получить до 500 тысяч рублей на развитие своих творческих проектов.

На бесплатном курсе участники освоят базовые предпринимательские навыки и навыки управления креативным проектом. Итогом обучения станет упакованная заявка на грант.

В прошлом году 20 предпринимателей региона стали обладателями гранта для креативных индустрий. Среди них – Дмитрий Сидухин, владелец сети кофеен «Хюггешная». «В основе лежит концепция "Хюгге" - это состояние комфорта, уюта. Мы с супругой как-то решили, что она очень хорошо вяжется с кофе, прогулками, душевными разговорами. И наш бизнес, в основном, размещен в парковых зонах, на набережной. И мы решили попробовать объединить это», - рассказывает Сидухин.

Сейчас в Самаре насчитывается уже 6 кофеен сети. Говоря о секретах успеха, Дмитрий отмечает, во-первых, это постоянное развитие – сотрудников, себя, как бизнесмена. Во-вторых, компания всегда следит за трендами, ездит с командой в разные города России, чтобы оттуда что-то привезти в Самару. Третий момент – это непрерывная работа над сервисом и обслуживанием.

«Узнав о конкурсе для креативных индустрий, мы решили участвовать, потому что для развития нужно использовать любые доступные возможности. На выигранный грант мы планируем приобрести две кофемашины в нашу кофейню на набережной, ведь, когда мы открывались, нам не хватило денег на оборудование, и мы работали на арендованных кофемашинах», - добавляет основатель сети.

Старт приема заявок на участие в конкурсе грантов для креативных индустрий будет объявлен на портале mybiz63.ru и сайте минэкономразвития региона. Наличие сертификата о прохождении обучения является обязательным условием участия в конкурсе грантов. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона, а создаваемые условия позволяют таким проектам успешно развиваться и давать возможность самореализации для творческих и инициативных команд. Приглашаем представителей креативного сектора к участию в обучающем курсе и конкурсе грантов», - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание. Эта сфера также тесно связана с развитием туризма, культуры. По поручению главы региона Вячеслава Федорищева, в Программе социально-экономического развития Самарской области предусмотрен блок по поддержке креативных индустрий.

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.