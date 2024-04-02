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Для бизнеса упростили процедуру подачи уведомлений о начале деятельности

2 апреля 2024 16:07
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Не выходя из дома - через портал «Госуслуги».

Теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица могут уведомлять контрольные (надзорные) органы о старте своего бизнеса не выходя из дома - через портал «Госуслуги». Для систематизации и учета таких уведомлений создан единый электронный реестр.

1 апреля 2024 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона, устанавливающие для предпринимателей новый порядок уведомления о начале предпринимательской деятельности. Минэкономразвития России разработало проект постановления, который был утвержден Правительством.

«Новый порядок уведомлений – очередная мера Правительства, направленная на поддержку предпринимательского сообщества, снижение административной нагрузки. Один из эффективных инструментов этой поддержки – цифровизация услуг. Многие из них уже переведены в электронный вид, например, досудебное обжалование в сфере контрольной и разрешительной деятельности, получение лицензий и разрешений. Теперь еще одна востребованная услуга доступна в электронном виде, что избавит предпринимателей от бюрократии, сэкономит им силы и время», - отметил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

В отношении некоторых видов деятельности подавать уведомления больше не нужно. Например, это касается услуг в области фотографии, ремонта и техобслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры, компьютеров, телекоммуникационного оборудования, производства обуви по индивидуальному заказу, ремонта обуви и т.д. Всего из перечня обязательных к уведомлению исключены более 20 видов деятельности, в том числе по инициативе самих контрольных ведомств.

«И на федеральном, и на региональном уровнях идет непрерывная работа по созданию комфортных условий для развития предпринимательства, снижению административных барьеров, упрощению административных процедур. Каждое такое нововведение позволяет бизнесу больше времени уделять текущей деятельности и вопросам своего развития», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Также уведомления не понадобятся, если в отношении того или иного вида деятельности применяется более жесткое регулирование, например, требуются лицензии. В частности, из перечня исключены лицензируемые услуги по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV класса опасности.
Ранее юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляли уведомление о начале предпринимательской деятельности в контрольный (надзорный) орган в бумажном виде, либо заказным письмом, либо в электронном виде, подписав документ усиленной квалифицированной электронной подписью. Каждое ведомство создавало и вело свой реестр уведомлений и размещало его на своем интернет-сайте.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Проконсультироваться по вопросам изменений в законодательстве, а также по действующим мерам поддержки предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. По инициативе Губернатора Дмитрия Азарова в регионе создана сеть центров «Мой бизнес» и в каждом городском округе есть свой Дом предпринимателя.

 

Фото:   Департамент информационной политики СО

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