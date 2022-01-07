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Число официально зарегистрированных самозанятых в регионе превысило 93 тысячи человек

7 января 2022 15:16
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В регионе действует единая платформа "Онлайн витрина для самозанятых", на которой можно найти и получить целый комплекс полезных услуг. 

По итогам 2021 года число официально зарегистрированных самозанятых в Самарской области превысило 93 тысячи человек.

По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области успешно ведется работа по выводу бизнеса из тени и оказанию мер поддержки. Так, самозанятые получают всестороннюю поддержку: это консультации, обучающие программы, содействие в продвижении, а также льготные кредиты. 

В регионе действует единая платформа "Онлайн витрина для самозанятых", на которой можно найти и получить целый комплекс полезных услуг. 

Кроме того, самозанятым помогают выйти на международные маркетплейсы. Размещение товаров на маркетплейсах - наиболее эффективный способ повышения продаж. 

Самозанятые активно используют все преимущества специального налогового режима, позволяющего обращаться за мерами поддержки и вести бизнес в легальном поле. 

«Зарегистрировалась я тогда же, когда приняла решение об открытии своего дела - в апреле 2021 года. Крупные фирмы или товарищества собственников работают только по договорам и чекам, поэтому это решение помогло выйти на уровень работы с подобными заказчиками», — рассказала самозанятая из Тольятти Ольга Левина, владелица праздничного агентства.

Подробную информацию о мерах поддержки самозанятых можно узнать в Центрах "Мой бизнес" и на mybiz63.ru

 

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