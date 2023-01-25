Бывшим самарским предпринимателям больше нравилось работать на себя, чем в найме

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Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос среди 1982 респондентов в возрасте 25-55 лет, в том числе в Самарской области, и выяснил, что более трети самарцев, работающих в найме, имеют опыт ведения собственного бизнеса: из них у 28% бизнес есть в данный момент, а у 72% был в прошлом.

Большинство наёмных работников имело или имеет бизнес в области услуг (18%), розничной торговли (18%) и продаж (17%).

58% респондентов утверждают, что предпринимательский опыт помогает им в текущей наёмной работе, у 40% он никак не влияет на текущую работу, а 2% говорят, что бизнес-опыт им мешает.

На вопрос «Планируете ли вы открыть еще один бизнес?» ответившие утвердительно и колеблющиеся поделились на равные группы примерно по 40%, а 18% ответили однозначное «нет». Самыми перспективными сферами для открытия нового бизнеса самарцы считают ИТ (31%), услуги (18%), медицину и фармацию (8%).

Нравится работать в найме больше, чем в своем бизнесе 33% самарцев, а 67% больше нравилось работать на себя. Самые распространенные причины недовольства наймом: низкая зарплата (32%), жесткий график работы (13%), неинтересные задачи (10%), не нравится руководитель (5%).