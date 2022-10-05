Более 500 проектов самозанятых уже размещены на региональной онлайн-витрине «Самарский производитель»

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Для продвижения проектов самозанятых граждан и знакомства жителей региона с продукцией региональных мастеров в Самарской области работает специальная электронная площадка – онлайн-витрина «Самарский производитель». Она создана в виде нового раздела единого портала господдержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru.



Проект реализуется региональным минэкономразвития по поручению губернатора Дмитрия Азарова. «Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки», – отмечал ранее глава региона.



Онлайн-витрина доступна самозанятым, официально зарегистрированным в Самарской области. Подать заявку на размещение можно на сайте www.vitrina.mybiz63.ru.



«Онлайн-витриной, как дополнительным каналом сбыта своей продукции, воспользовались уже более 500 самозанятых региона. На ресурсе представлены проекты в сфере бытовых услуг, дополнительного образования, создания сувенирной продукции и различных изделий ручной работы. Мы постоянно расширяем поддержку самозанятых, создаем все условия для их динамичного роста и развития до опытных предпринимателей, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



На витрине можно найти интересующий товар или услугу, воспользовавшись поиском по категориям: одежда и украшения, репетиторы и обучение, ремонт и строительство, красота и здоровье, товары для дома и др. Есть и тематические разделы, которые действуют в преддверии праздников.



Свой проект на онлайн-ресурсе представил Петр Жуканин, основатель мастерской «Ваша Буква» по созданию различных изделий из дерева, фанеры, акрила и пенопласта.



«В 2013 году мы начинали с создания пенопластовой основы под свадебные букеты. Сегодня занимаемся производством вывесок, логотипов, праздничной атрибутики. Так, в преддверии Нового года большой популярностью пользуются снежинки, снеговики. И в настоящее время мы уже принимаем и выполняем предновогодние заказы. Онлайн-витрина помогает повышать нашу узнаваемость и является дополнительным источником привлечения клиентов», – рассказал Петр Жуканин.

Фото: департамент информационной политики СО