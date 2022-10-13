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Более 430 безработных жителей Самарской области открыли свое дело при помощи службы занятости

13 октября 2022 10:49
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Более 430 безработных жителей Самарской области открыли свое дело при помощи службы занятости

В Самарской области предусмотрен целый комплекс мер поддержки самозанятых граждан и начинающих предпринимателей. Служба занятости региона оказывает поддержку безработным гражданам при регистрации предпринимательской деятельности. В этом году более 430 безработных жителей Самарской области открыли свое дело.

Работа по стабилизации ситуации на рынке труда, в том числе, по оказанию помощи с трудоустройством, открытием своего дела ведется в регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

Специалисты центров занятости консультируют граждан, помогают составить бизнес-план, после защиты которого предоставляется единовременная финансовая помощь в размере 100 000 руб. Также служба занятости индивидуально работает с гражданами с ограниченными возможностями здоровья.

Жительница Новокуйбышевска Яна Никонова попала в ДТП и получила серьезную травму. Молодая девушка переживала случившееся, опасаясь не найти своего места на современном рынке труда. Она обратилась в ЦЗН г.о. Новокуйбышевска, где ей помогли составить бизнес-план и выделили финансовую помощь на закупку основного оборудования. Яна открыла собственный салон, где оказывает косметические услуги.   

 «После ДТП долгое время лечилась, параллельно проходила различные курсы, научилась делать наращивание и ламинирование ресниц, коррекцию и окрашивание бровей. - поделилась Яна Никонова. -  Обратилась в центр занятости, хотела найти вакансию мастера по наращиванию ресниц. Мне рассказали, что при поддержке службы занятости можно открыть свое дело. Сотрудники центра занятости постоянно мне помогали и консультировали. И теперь я могу заниматься тем, что люблю».

Средства, выделенные службой занятости, предприниматель направила на покупку мебели и оборудования. За два месяца появилось много клиентов, Яна убедилась, что ее услуги востребованы. 

Помощь в составлении бизнес-плана и другие необходимые консультации специалисты службы занятости оказывают бесплатно. Более подробно узнать об этом можно в центрах занятости населения по месту жительства. 

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