Волонтёрами форума стали жители 22 регионов Российской Федерации, а также представители 8 стран мира, проживающих в России, от 16 и до 78 лет.
В Самарской области подвели итоги волонтёрской программы форума «Россия – спортивная держава»
Гордостью жителей Марьевки по праву являются молодые спортсмены.
В Марьевке по инициативе участника «Школы героев» планируют возвести крытый спортивный объект
В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие
Также в администрации Самары заместителем главы города назначен Александр Гусев.
Владимир Чванов назначен врио главы администрации Куйбышевского района Самары
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
Более 360 миллионов рублей привлекли региональные МСП в сфере научно-технической деятельности
Все проекты разработаны студентами 23 организаций среднего профессионального образования Самарской области.
Самарские студенты представят более 50 инновационных разработок на выставке #ДВИЖ_ИН_САМ
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
Директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин.
Просветитель из Самарской области вошел в шорт-лист Знание.Премия – 2025
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Более 360 миллионов рублей привлекли региональные МСП в сфере научно-технической деятельности

10 ноября 2025 16:38
117
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.

В Самарской области за 9 месяцев 2025 года малый и средний бизнес в сфере научно-технической деятельности привлек более 360 млн рублей в виде господдержки с использованием инструментов Национальной гарантийной системы. В нее входят федеральные институты развития, региональные гарантийные организации, государственные микрофинансовые организации. Они помогают предпринимателям привлекать банковское и иное финансирование, в том числе при помощи гарантий и поручительств.
«Научно-техническая сфера становится всё более популярной среди предпринимателей. Это востребовано, перспективно и помогает решать задачи технологической независимости региона и страны в целом. Совместно с федеральными коллегами мы постоянно обновляем линейку финансовых инструментов, чтобы представители малого и среднего бизнеса могли воплощать в жизнь свои проекты», — отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В Самарской области создана сеть центров «Мой бизнес», где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса. Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области, расположенный на базе регионального Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). 
В целом по стране, за три квартала 2025 года предприниматели в научно-технической сфере привлекли через инструменты НГС свыше 61 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объём поддержки вырос на 78%, сообщили в Корпорации МСП. 
На сегодняшний день большая часть малого и среднего бизнеса в научно-технической сфере, пользующегося возможностями господдержки, ведет свою деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа. На эту сферу приходится более 80% от общего объема финансирования в сфере научно-технической деятельности, полученного в рамках НГС.

