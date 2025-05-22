Более 1,7 млрд рублей господдержки получил малый и средний бизнес Самарской области в первом квартале

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Предприниматели Самарской области в I квартале 2025 привлекли льготное финансирование на общую сумму 1,72 млрд рублей. Субъекты МСП использовали финансовые продукты регионального Гарантийного фонда и федерального института развития - Корпорации МСП.

Гарантийный фонд предоставляет льготные микрозаймы и поручительства по ставкам от 1% до 12% годовых. По итогам прошлого года ГФСО помог предпринимателям привлечь более 2,3 млрд рублей. Чтобы еще больше представителей малого и среднего бизнеса смогли воспользоваться льготным финансированием, по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд докапитализирован на 240 млн рублей.

«Совместно с нашими федеральными коллегами мы реализуем широкий спектр инструментов поддержки, который позволяет бизнесу динамично развивать действующие предприятия, запускать новые проекты, масштабировать свое дело, а значит - развивать родной регион. Мы видим высокую востребованность инструментов поддержки и обновляем их с учетом потребностей и запросов от предпринимателей», - отметил вице-губернатор Антон Емельяненко, курирующий экономический блок регионального правительства.

В целом по стране, объем господдержки, полученной малыми и средними предприятиями в первом квартале 2025 года, вырос на 70 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 236 млрд руб. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе очного заседания совета директоров Корпорации МСП.

Востребованным инструментом Корпорации МСП является механизм зонтичных поручительств. Программа позволяет получать кредиты при нехватке собственных средств для развития бизнеса. За четыре года работы под поручительства предоставлено кредитов более чем на один триллион рублей, средства получили 76 тыс. предпринимателей. До 2030 года планируется выдать еще минимум 1,3 трлн рублей.

«Поручительства и гарантии из года в год становятся все более востребованным механизмом у малого и среднего бизнеса для получения заемных средств. Несмотря на традиционную активность столичного бизнеса, по итогам первого квартала 2025 года мы видим наибольший прирост по объемам привлеченного финансирования именно в регионах», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Самарской области партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд. Институт развития располагается в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области