Бизнес Самарской области привлек более 7 млрд рублей под «зонтичные поручительства»

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Самарская область вошла в число регионов-лидеров по приросту объемов кредитования под поручительства Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП). Предприниматели региона привлекли 7,4 млрд рублей в 2023 году. Это на 70% больше, чем годом ранее.

«Зонтичные» поручительства – это упрощенный способ получить банковское финансирование. Механизм был запущен по поручению Президента Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Бизнес Самарской области активно использует не только региональные инструменты поддержки, но и возможности, созданные на федеральном уровне. Это, в том числе, финансовые продукты Корпорации МСП. Проконсультироваться и подобрать подходящую программу можно в центрах «Мой бизнес» региона и в консультационном центре Гарантийного фонда, созданного для комплексного сопровождения бизнес-проектов в части финансовых мер господдержки», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В целом по стране малые и средние предприятия привлекли за счет «зонтичных» поручительств свыше 312 млрд рублей кредитных средств. Об этом, подводя итоги 2023 года, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, по сравнению с аналогичным показателем 2022 года объем полученных средств вырос в 1,5 раза.

«Принципиально важно, что почти половину объема, около 153 млрд рублей, привлекли МСП из реального сектора экономики. По сравнению с показателем 2022 года прирост здесь составил 36%. Немаловажен и тот факт, что сохраняется высокая доля микробизнеса среди получателей средств под «зонтичные поручительства. В 2023 году они составляли 76% от общего количества выданных банками кредитов», – отметил Александр Исаевич.

В топ отраслей по увеличению объема средств, привлеченных под «зонтичные поручительства» в 2023 году, вошли гостиницы и общепит (прирост 145%), административная деятельность (+110%), а также культура и спорт (рост на 90%), транспортировка и хранение (+68%).

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области