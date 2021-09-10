107

18 сентября стартует работа ярмарки продукции самозанятых Самарской области. По поручению Дмитрия Азарова, в регионе создаются благоприятные условия для развития малого бизнеса, начинающих предпринимателей. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отмечал в своем Послании глава региона.

Ярмарки уже проходили накануне Нового года, Международного женского дня, а также в рамках фестиваля «Волга Фест». Основная цель этих мероприятий — поддержать плательщиков налога на профессиональный доход и познакомить жителей области с уникальными проектами самарских мастеров.

«Осенняя ярмарка станет четвертой по счету и на этот раз, из-за высокой востребованности такого формата поддержки, мы приняли решение сделать ее двухдневной, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Событие объединит более 30 проектов самозанятых в самых разных сферах: товары для дома, домашние сладости, игрушки ручной работы, сумки и предметы интерьера, товары, авторская одежда. Уверен, что площадка ярмарки вновь станет настоящим праздником, где наши ремесленники смогут презентовать свою продукцию, а жители и гости региона – приобрести уникальные товары».

Все участники ярмарки – самозанятые, официально зарегистрированные в Самарской области.

Фото: пресс=служба облправительства