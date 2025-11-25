16 самарских предприятий участвуют в межрегиональной бизнес-миссии в Нижегородской области

203

Более 220 переговоров провели самарские и нижегородские предприятия во время межрегиональной бизнес-миссии в Нижегородской области. Мероприятие проходит с 25 по 26 ноября 2025 года.



Организаторами выступили администрация города Самары и Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой Бизнес» при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие 16 предприятий города Самары и более 50 предприятий Нижегородской области. Это производители и поставщики промышленных машин и специального оборудования, изготовители химических товаров, разработчики электрической аппаратуры, строительные фирмы, медицинские компании, предприятия пищевой промышленности, производители картонной упаковки.



В рамках первого дня работы самарская делегация подписала ряд соглашений о сотрудничестве: ООО «Альтерхим Про» и ООО «Индустрия Сервис»; ООО «Альтерхим Про» и ООО «Самхим»; ООО Производственно-Торговая Компания «Ферроэлектрик» и ООО «Научно-Производственное Объединение «Рубин». Компании «Альтерхим Про», «Индустрия Сервис» и «Самхим» занимаются производством химической продукции, в том числе бытового назначения, ООО «Научно-Производственное Объединение «Рубин» – сельскохозяйственным машиностроением, ООО Производственно-Торговая Компания «Ферроэлектрик» – оптовыми поставками металлопроката.



«Важно помогать развивать сотрудничество предприятий Самары с другими компаниями Приволжского федерального округа. Нижегородские промышленники летом уже побывали в Самаре с деловым визитом и в рамках деловых встреч нашли возможности для дальнейшего сотрудничества. Бизнес-миссия в Нижегородскую область подкрепляет те договоренности, которые были достигнуты в Самаре, а кроме того, дает возможность самарским предприятиям познакомиться с производственным комплексом соседнего региона и найти как вероятные технические решения для своих предприятий, так и для потенциальных партнеров по бизнесу», – отметил глава Самары Иван Носков.



В течение двух дней делегация Самары планирует посетить предприятия Нижнего Новгорода, Выксы, Арзамаса, Кстова и Дзержинска.

Фото: пресс-служба администрации Самары