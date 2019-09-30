По поручению Дмитрия Азарова юный Алексей Лазарев из Сызрани, страдающий ДЦП, получил жизненно важный дорогостоящий препарат
30 сентября 2019 22:35
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Родители мальчика сообщили: лекарством могут обеспечить бесплатно в условиях стационара, куда можно получить направление у невролога.
"Свободных талонов к неврологу нет, и когда будут неизвестно", - цитирует издание Сызрани маму Алексея.
Родители самостоятельно покупают дорогое лекарство.
Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения СО Михаилу Ратманову разобраться в ситуации и сегодня же доложить о результатах.
"Пациенту Лазареву Леше назначена консультация главного внештатного детского невролога на 1 октября в Самарской областной больнице имени Середавина. Матери пациента сегодня выдали необходимый препарат, ребёнок обеспечен", - доложил министр главе региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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