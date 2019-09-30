Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 30 сентября, 23:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/09:
USD 64.64
0.22
EUR 70.72
0.4
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

По поручению Дмитрия Азарова юный Алексей Лазарев из Сызрани, страдающий ДЦП, получил жизненно важный дорогостоящий препарат

30 сентября 2019 22:35
64
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство.
В СМИ появилась информация о том, что юный Алексей Лазарев из Сызрани, страдающий ДЦП, не получает жизненно важный дорогостоящий препарат.

Родители мальчика сообщили: лекарством могут обеспечить бесплатно в условиях стационара, куда можно получить направление у невролога.

"Свободных талонов к неврологу нет, и когда будут неизвестно", - цитирует издание Сызрани маму Алексея.

Родители самостоятельно покупают дорогое лекарство.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения СО  Михаилу Ратманову разобраться в ситуации и сегодня же доложить о результатах.

"Пациенту Лазареву Леше назначена консультация главного внештатного детского невролога на 1 октября в Самарской областной больнице имени Середавина. Матери пациента сегодня выдали необходимый препарат, ребёнок обеспечен", - доложил министр главе региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
30 сентября 2019  22:35
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство.
По поручению Дмитрия Азарова юный Алексей Лазарев из Сызрани, страдающий ДЦП, получил жизненно важный дорогостоящий препарат
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство.  Здравоохранение
64
30 сентября 2019  18:24
Качественная и доступная имплантация зубов в Самаре
Всего лишь несколько десятилетий назад имплантация зубов относилась к элитным видам несъемного протезирования.   Здравоохранение
29
29 сентября 2019  14:10
Беспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трёх часов в день
Врач рассказал, сколько времени можно использовать наушники без вреда здоровью
Беспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трёх часов в день  Здравоохранение
352
29 сентября 2019  11:43
Назван режим стиральной машины, угрожающий здоровью
Назван режим стиральной машины, угрожающий здоровью
Он не позволяет уничтожать опасные бактерии. Здравоохранение
406
26 сентября 2019  20:13
Девочку из США привезли на обследование в Россию. Луна Феннер родилась с родимым пятном на лице.
Луна из США будет лечиться в России. Видео
Девочку из США привезли на обследование в Россию. Луна Феннер родилась с родимым пятном на лице.  Здравоохранение
418
26 сентября 2019  18:56
Кардиологи состязались в выполнении сложных заданий, посвященных ЭКГ, ЭХО-КГ, визуализации в кардиологии, были и клинические задачи, вопросы на общую эрудицию.
Команда из Самары победила в конкурсе молодых кардиологов России
Кардиологи состязались в выполнении сложных заданий, посвященных ЭКГ, ЭХО-КГ, визуализации в кардиологии, были и клинические задачи, вопросы на общую эрудицию.  Здравоохранение
647
26 сентября 2019  12:59
Областной наркологический диспансер отмечает 55-летие
Областной наркологический диспансер отмечает 55-летие
В рамках мероприятия состоится конференция и награждение лучших сотрудников учреждения. Здравоохранение
361
25 сентября 2019  16:21
В программе конференции – обсуждение различного вида аллергий у детей, поиски возможных причин и вариантов эффективного лечения, вопросы иммунизации, а также обучения родителей эффективному контролю над заболеванием ребенка.
Михаил Ратманов принял участие в работе межрегиональной конференции российской ассоциации детских аллергологов и иммунологов
В программе конференции – обсуждение различного вида аллергий у детей, поиски возможных причин и вариантов эффективного лечения, вопросы иммунизации, а также... Здравоохранение
359
25 сентября 2019  11:12
Рассеянный склероз: современные методы лечения
Рассеянный склероз: современные методы лечения
 Рассеянный склероз, как и ряд других заболеваний центральной неровной системы со временем приводит к потере дееспособности и получению инвалидной степени.  Здравоохранение
193
25 сентября 2019  10:15
Названы продукты для поддержания иммунитета осенью
Названы продукты для поддержания иммунитета осенью
Также важно пропить максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс. Здравоохранение
240
Весь список
Современная медицина
25 сентября 2019  10:47
Ореховая гранола от Wowgranola
 Ореховая гранола от Wowgranola– это натуральный продукт, не содержащий в себе сахара, глютена, хлопьев, продуктов животного происхождения и злаков. Современная медицина
46
9 сентября 2019  19:56
Плацент Формула: о продукте
 Роскошные волосы – это здоровые волосы, которые сегодня считаются редкостью.  Современная медицина
81
10 августа 2019  17:38
Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
163
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14468
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14420
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14437
Весь список


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
466
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
443
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
618
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
438
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
912
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
516
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1160
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
826
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1084
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1279
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
697
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2561
Весь список

Мероприятия
В Самаре подведены итоги Спартакиады Вооруженных Сил РФ по военно-прикладным видам спорта
В музее прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Дмитрия Ильича Козлова
В Тольятти отметили День машиностроителя
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные