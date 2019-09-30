По поручению Дмитрия Азарова юный Алексей Лазарев из Сызрани, страдающий ДЦП, получил жизненно важный дорогостоящий препарат

64

Родители мальчика сообщили: лекарством могут обеспечить бесплатно в условиях стационара, куда можно получить направление у невролога."Свободных талонов к неврологу нет, и когда будут неизвестно", - цитирует издание Сызрани маму Алексея.Родители самостоятельно покупают дорогое лекарство.Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения СО Михаилу Ратманову разобраться в ситуации и сегодня же доложить о результатах."Пациенту Лазареву Леше назначена консультация главного внештатного детского невролога на 1 октября в Самарской областной больнице имени Середавина. Матери пациента сегодня выдали необходимый препарат, ребёнок обеспечен", - доложил министр главе региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.