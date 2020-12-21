Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям

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Директор по качеству «РКС-Самара» о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре.

За весь 2020 год посетители нашего сайта прислали нам множество вопросов, которые волнуют всех жителей города Самары. Вопросы связаны с самым насущным для всех - это ВОДА, которую мы потребляем, её качество, очистка и, в связи с этим, с работой компании "Российские коммунальные системы" в Самаре. Корреспондент НИАСам взял интервью у директора по качеству «РКС-Самара» Егоровой Юлии Анатольевны и задал ниаиболее интересные вопросы.

Корр. Юлия Анатольевна, скажите пожалуйста, будет ли в этом году вода в Волге и водопроводе такой же жёлтой, как и в прошлом году?

- Ю.А.: Официальный прогноз мы давать не можем: за качеством и состоянием воды в Волге следят специализированные структуры. Волга – объект федерального значения. Однако на своём уровне мы видим, что пока ситуация в Волге стандартная, уровень воды среднестатистический. Также стабильно низкая температура воздуха позволила Волге вовремя и хорошо «замёрзнуть», чего как раз не случилось в прошлом году. Поэтому «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям. В любом случае, мы делаем все, чтобы вода жителям уходила со стандартным качеством.

Корр. Какова перспектива использования Волги для забора воды в будущем?

- Ю.А.: Альтернативой Волге могли бы стать подземные источники, но в Самарской области с этим очень сложно. Геологические особенности (карсты, доломиты) придают подземной воде сильную минерализацию и жёсткость. Для уменьшения данных параметров требуются станции умягчения и обезжелезивания, а это крайне дорогие и долгие строительство и эксплуатация.

А вода в Волге позволяет обеспечить всю Самару и близлежащие районы мягкой хорошей водой. Специалисты «РКС-Самара» очищают волжскую воду на трёх насосно-фильтровальных станциях, имеющих большой запас мощности.

Кстати, сейчас, в рамках инвестиционной программы нашего предприятия на НФС-1, НФС-2 и ГВС ведётся масштабная модернизация. Всего объём инвестпрограммы «РКС-Самара» в 2020 году составил 1,034 млрд рублей.

- Корр. Как изменилось качество воды в Волге за последние годы, каковы прогнозы?

-Ю.А.: Качество воды и естественные процессы в Волге сильно изменились в середине ХХ века, когда Волга перестала быть рекой, а стала каскадом водохранилищ. В последние годы повысились цветность, марганец, железо, перманганантная окисляемость. Поэтому изменяются и технологические процессы. Технологи и лаборатории «РКС-Самара» следят за исходной водой в ежедневном режиме, подбирая каждый раз необходимое количество различных реагентов.

-Корр. Как раз о реагентах: расскажите о новых технологиях очистки, их применении в мире и в Самаре.

- Ю.А.: В мире применяются мембранные и ультрамембранные технологии, используются новые высокомолекулярные технологии. Очень много зависит от исходной воды – подземная она или поверхностная, горная или ближе к болоту.

В Самаре современные технологии используются тоже! Например, на насосно-фильтровальных станциях «РКС-Самара» очищают волжскую воду с помощью высокомолекулярных реагентов, коагулянтов и флокулянтов.

В представлении большинства самарцев вода к нам в квартиры приходит следующим образом: где-то из Волги идёт труба, в неё добавляют непременно хлорку, открывается кран – и вот она, течёт волжская водица. На самом деле процесс добычи и очистки воды гораздо сложнее! Это многоуровневая технология.

Объясню на примере технологического процесса, проходящего на НФС-1. Станция была построена в 30-х годах ХХ века в районе улицы Советской Армии, оборудование здесь постоянно модернизируется, особенно это заметно в последние годы. Процессы водоподготовки постоянно совершенствуются.

Насосы станций первого подъёма расположены ниже уровня воды. Именно они ежедневно, ежеминутно, ежесекундно перекачивают волжскую воду на высоту 70 метров (это более чем 20 этажный дом), на «второй подъём». Всего за сутки из Волги в районе НФС-1 забирается около 400 тысяч кубов воды.

Второй подъём – это комплекс водоочистных сооружений. Сначала вода попадает в камеры смешения – смесители, – где она смешивается с хлором и реагентами. Вода обеззараживается, и на молекулярном уровне происходит процесс коагуляции. Говоря простым языком, молекулы реагента притягивают к себе молекулы грязи. Далее вся смесь попадает в отстойники, где скоагулированные частицы выпадают в осадок и уходят на дно, а уже более чистая вода по верхним трубам течёт в систему фильтров.

Там воду ждёт специальный чистейший песок, через который она проходит и оставляет в нём мельчайшие ненужные частички. Всего на НФС-1 сейчас работает 26 фильтров. За работой фильтров следит оператор и сложнейшая техника.

На самом последнем этапе подготовки питьевой воды в неё вводится вторично хлор. Он убивает все бактерии и делает воду окончательно пригодной для питья. Кстати, хлора бояться не надо! Его концентрация в воде рассчитывается самым тщательным образом и для человека абсолютно безвредна. Более того, только хлор способен предотвращать вторичное загрязнение, которому вода может подвергнуться в трубах. А одна-две минуты в открытой ёмкости полностью выведут летучий хлор из воды.

Корр. Спасибо, Юлия Анатольевна.