Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 21 сентября, 15:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/09:
USD 63.85
-0.37
EUR 70.6
-0.34
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Отопительный сезон стартует в Тольятти

21 сентября 2019 11:51
118
Отопительный сезон стартует в Тольятти
Он начнется с 23 сентября.

В пятницу, 20 сентября, глава Тольятти Сергей Анташев подписал постановление о начале отопительного сезона.
С 23 сентября по заявкам руководителей тепло будет пущено в дошкольные, общеобразовательные и медицинские организации.
Решение о пуске тепла в жилые дома будет принято дополнительно в зависимости от погодных условий, сообщает администрация Тольятти.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
20 сентября 2019  13:56
Самарцы просят установить ограждения у канала в парке Гагарина
Самарцы просят установить ограждения у канала в парке Гагарина
   В МП «Парки Самары» считают, что избежать проблем поможет только особый контроль за детьми Благоустройство региона
261
20 сентября 2019  13:27
В Самаре обновили сквер у храма Кирилла и Мефодия"
В Самаре обновили сквер у храма "Кирилла и Мефодия"
.Заброшенный пустырь превратили в современное место для отдыха с детской площадкой Благоустройство региона
270
20 сентября 2019  13:20
Субботник в рамках Всемирного дня чистоты пройдет в Самаре
Субботник в рамках Всемирного дня чистоты пройдет в Самаре
Участники очистят берег озера Первый затон и близлежащую лесополосу.  Благоустройство региона
289
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1337
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6474
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2972
Весь список
Всё в Дом
14 сентября 2019  12:30
Что лучше варочная панели или газовая плита
 Ни для кого не секрет, что опытная домохозяйка проводит на кухне очень много времени. Всё в Дом
168
12 сентября 2019  19:39
Замена старым подручным средствам – надежный скотч упаковочный
Какая может быть альтернатива в обвязке и упаковке гофрокоробок? Давайте рассмотрим и разберемся - почему используется скотч упаковочный и кто его производит и... Всё в Дом
111
2 сентября 2019  17:39
Преимущества стиральных машинок с вертикальной загрузкой
 Сколько времени существуют стиральные машинки с вертикальным типом загрузки, столько времени и идут споры о том, чем же она лучше.  Всё в Дом
321
Весь список
ЖКХ
21 сентября 2019  11:51
Отопительный сезон стартует в Тольятти
Отопительный сезон стартует в Тольятти
.Он начнется с 23 сентября ЖКХ
117
20 сентября 2019  10:34
Владелец ресторана Восток на ул. Алма-Атинской в Самаре заплатит за незаконное пользование канализацией
Владелец ресторана «Восток» на ул. Алма-Атинской в Самаре заплатит за незаконное пользование канализацией
Таково апелляционное определение судебной коллегии.  ЖКХ
225
19 сентября 2019  11:30
Около 200 метров канализационных линий переложили сотрудники «РКС-Самара» с помощью оборудования для бестраншейной работы.
Около 200 метров канализационных линий переложили сотрудники «РКС-Самара» с помощью оборудования для бестраншейной работы
В планах до конца 2019 года – ещё 1500 метров. ЖКХ
231
Весь список

Экология
21 сентября 2019  11:27
В Самарской области в начале недели обещают мокрый снег
В Самарской области в начале недели обещают мокрый снег
В воскресенье, 22 сентября, столбики термометров опустятся до +1. Экология
135
20 сентября 2019  11:54
Жителей Самарской области ожидает похолодание
Жителей Самарской области ожидает похолодание
Погоду в регионе формируют атлантические циклоны. Экология
209
20 сентября 2019  10:21
Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды России
Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды России
В общую оценку лесных ресурсов вошли 23 вида древесины. Экология
254
Весь список


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
133
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
307
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
535
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
333
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
842
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
386
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1057
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
736
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
975
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1152
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
571
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2416
Весь список

Мероприятия
Сегодня в Самаре стартует фестиваль "Пластилиновый дождь"
Самарский университет проводит квест-знакомство "Вдоль Волги" для первокурсников, приехавших учиться в Самару из других регионов страны
Самара присоединится к мероприятиям, приуроченным ко Всемирному дню чистоты
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные