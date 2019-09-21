Отопительный сезон стартует в Тольятти
21 сентября 2019 11:51
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В пятницу, 20 сентября, глава Тольятти Сергей Анташев подписал постановление о начале отопительного сезона.
С 23 сентября по заявкам руководителей тепло будет пущено в дошкольные, общеобразовательные и медицинские организации.
Решение о пуске тепла в жилые дома будет принято дополнительно в зависимости от погодных условий, сообщает администрация Тольятти.
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