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Международный фестиваль оперного искусства «Славянский Дом» продолжается

5 апреля 2024 14:22
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В опере «Князь Игорь» приняли участие солисты Мариинского театра и Большого театра Беларуси.

4 апреля Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» представил оперу «Князь Игорь» А.Бородина. 

За дирижерский пульт в этот вечер встал главный дирижер Большого театра Беларуси Артём Макаров.

Главные партии исполнили звезды Мариинского театра, Большого театра республики Беларусь, Самарского театра оперы и балета.

Владислав Сулимский (Мариинский театр) впервые в своей карьере исполнил партию Князя Игоря: «Мне впервые довелось исполнять эту партию не только на сцене самарского театра, но и вообще. Давно уже думал от этой роли и мечтал. Рад, что это случилось именно в Самаре. Очень люблю этот город, каждый приезд сюда – как праздник. Люблю самарские просторы».

Князя Галицкого исполнил Станислав Трифонов (народный артист Беларуси, солист Большого театра Беларуси). Хана Кончака – Мирослав Молчанов (Луганск, Мариинский театр): «Опера «Князь Игорь», безусловно, является жемчужиной оперной музыки, художественный стиль которой невероятно целостный и органичной. Князь Игорь – яркий, многогранный. Этот персонаж хорошо показывает глубину русской души. Партия Хана Кончака – одна из самых дорогих мне. Я постараюсь передать этот яркий образ в полной мере, чтобы зрители смогли получить море удовольствия от просмотра спектакля».

В спектакле приняли участие ведущие солисты Шостакович Опера Балет: Ярославна – Заслуженная артистка Самарской области  Татьяна Ларина, Владимир Игоревич – Иван Волков (первое исполнение), Кончаковна – Светлана Каширина (первое исполнение), Овлур – Давид Погосян, Ерошка – Ярослав Кожевников, Скула – Владимир Медведев, Половецкая девушка – Заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, Няня Ярославны – Марина Зубчанинова.

Источником для либретто, написанного Александром Бородиным при участии критика Владимира Стасова, послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году.

Врач, ученый-химик, преподаватель Бородин сочинял свою единственную оперу в течение 18 лет в перерывах между научными открытиями, продвижением женского образования и уходом за тяжелобольной женой. Он скончался, не успев дописать «Князя Игоря», и оперу по его черновикам завершили Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков.

«Князь Игорь» в постановке Юрия Александрова стал первым спектаклем, осуществленным после масштабной реконструкции Самарского академического театра оперы и балета в 2006-2010 годах.

Декорации и костюмы к спектаклю созданы таким образом, чтобы, с одной стороны, создать яркий контраст между двумя культурами, половецкой и русской, а с другой – сделать спектакль очень светлым, что особенно подчеркивают светлые костюмы и яркое освещение. Образ Древней Руси воссоздают могучие дубы, белокаменная церковь, площадь, полная бояр. Постановка также богата образами русской иконописи и зодчества, для чего были использованы элементы Дмитриевского собора во Владимире с богатой каменной резьбой на фасаде и иконописное изображение святого Георгия. Интересно появление князя Владимира Галицкого, который въезжает на сцену в настоящих санях. Сцена его пира решена как празднование Масленицы: артисты наряжены в яркие костюмы, с преобладанием красного цвета, что в очередной раз подчеркивает традиционные русские обычаи.

Столь же выразительны декорации половецких сцен: деревянные языческие тотемы, богатые костюмы кочевников и пленных девушек. Под звуки всем знакомого хора «Улетай на крыльях ветра» на сцене появляются артисты балета, увлекающие зрителей своей игрой в настоящий круговорот эмоций и ярких чувств.

Фестиваль «Славянский дом» проводится при поддержке Правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. Программа Фестиваля, который проводится впервые на самарской земле, состоит из шедевров русской оперы.

В дни фестиваля на самарских подмостках будут представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. В дальнейшем планируется расширение географии участников Фестиваля.

Автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

5 апреля состоится концертная программа, в первом отделении которой прозвучит хоровой концерт русской музыки, а во втором – кантата С.С. Прокофьева «Ледовое побоище»;

7 апреля – заключительный Гала-концерт.  

 

Фото: Александр Крылов

Теги: Новости Тольятти Самара

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