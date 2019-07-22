В Самарской области будут испытывать беспилотные автомобили
22 июля 2019 22:22
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В нем перечислены регионы, где будет разрешено проводить испытания беспилотников на дорогах общего пользования. Это Самарская область, Московская, Нижегородская, Новгородская, Ленинградская области, Владимирская область, а также Краснодарский край, Санкт-Петербург и Республика Чувашия.
Сейчас ездить беспилотникам по дорогам общего пользования можно в Подмосковье и Татарстане.
В проекте также перечислены компании, которым необходимо проводить испытание беспилотников в «полевых условиях». Это КамАЗ, «Яндекс» и ГАЗ.
Фото: соцсети
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