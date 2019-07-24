В Самаре трамваи маршрута № 5 оснастили новыми валидаторами
24 июля 2019 16:38
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Данный маршрут был выбран с учетом нескольких факторов. Он протяженный и охватывает значительную часть города, пролегая в настоящее время от Барбошиной поляны и до перекрестка улиц Чапаевская и Фрунзе. Отличается большим пассажиропотоком, особенно в утренние и вечерние часы «пик». В свою очередь работа кондукторов в данные временные отрезки особенно усложняется в части скорости обилечивания. Чтобы пассажирам не приходилось долго ждать подхода кондуктора или самим не искать кондуктора в салоне транспорта, внедрен более удобный способ своевременной и при этом самостоятельной оплаты проезда. С помощью валидаторов, размещенных на стойках у входных дверей трамвайных вагонов, можно быстро совершить оплату путем транзакции, используя и все виды транспортных карт, и банковские карты, и смартфон с подключенной платежной системой.
Ранее в пилотном режиме были испытаны валидаторы с турникетной системой – они были установлены на троллейбусном маршруте № 6. Однако этот вариант бескондукторной оплаты не показал себя эффективным, в первую очередь, потому что необходимость преодолевать турникеты создавала задержки на входе в салон общественного транспорта. Параллельно оценивалась и возможность приема оплаты проезда силами водительского состава. С учетом анализа принято решение опробовать новое оборудование.
«Мы рассчитываем на то, что новая система валидаторов покажет себя более комфортной и эффективной. Пассажирам новшество не доставит неудобств, поскольку каждый вход в трамвайный вагон оборудован валидаторами. Оплата происходит очень быстро и тем платежным средством, которое выбирает сам пассажир. Для транспортного муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» это тоже удобно. Это и повышение платежной дисциплины, и стимулирование безналичной оплаты проезда, и, как следствие, уменьшение количества операций, связанных с пересчетом выручки и инкассацией. Мы ожидаем, что в перспективе валидаторная система позволит улучшить экономическую ситуацию, увеличить доходы «ТТУ», - пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.
Вместе с тем кондукторы продолжают работать на трамвайном маршруте № 5. Они по-прежнему принимают наличные деньги для оплаты проезда и провоза багажа.
«Я пять лет работаю кондуктором. Когда-то и обычные терминалы были в новинку. Но персонал обучился тогда достаточно быстро. С новыми валидаторами тоже все справятся. Особых сложностей нет», - рассказала кондуктор ТТУ Самары Елена Немцева.
Также обученный к работе кондукторский и водительский состав готов проводить разъяснительную работу на линии относительно механизмом пользования валидаторами. Кроме того, в работе кондукторов есть элемент контроля на любом участке пути.
В дальнейшем, когда кондукторы будут высвобождаться с маршрутов, подвижной состав на которых оснащен валидаторами, сотрудников перераспределят на другие маршрутные потоки. Такая необходимость в муниципальном предприятии существует.
По трамвайному маршруту № 5 курсируют 8 поездов; 4 – трехсекционные трамвая, 4 – одновагонных, Усть-Катавского производства. Весь новый подвижной состав уже укомплектован валидаторами.
«К вопросу дополнительного оснащения валидаторами планируем вернуться в следующем году, чтобы охватить бескондукторной системой оплаты проезда в таком формате и другие трамвайные маршруты, отличающиеся большим пассажиропотоком. В частности, следующие по улицам Ново-Садовая, Ташкентская, а именно маршруты №№ 21, 22, 24, 25», - резюмировал директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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