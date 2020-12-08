Теплоходы Самара-Рождествено будут ходить только в светлое время суток

Со среды 9 декабря в Самаре изменят расписание движения речных теплоходов в село Рождествено и к Прорану.
В связи с тем, что Волга замерзает, речной транспорт будет ходить только в светлое время суток. Когда река замерзнет, на смену теплоходам традиционно придут суда на воздушной подушке.
Самара - Проран - Рождествено
Ежедневно, с 9 декабря
(словом "Проран" помечены рейсы теплоходов, заходящих на остров,
с острова в Самару можно попасть только через заход в Рождествено), пишет Самру.ру.
|САМАРА
|РОЖДЕСТВЕНО
|отправление
|отправление
|8:15 Проран
|9:00
|10:00
|11:00
|14:00
|15:00
|16:00 Проран
|17:00
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