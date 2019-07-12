Пожарный поезд станции Кинель отметил 80-летний юбилей

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В рамках торжественного мероприятия ветеранам и действующим работникам предприятия вручили награды и памятные подарки.«Без пожарной службы невозможно представить себе работу любой структуры, как Куйбышевской железной дороги, так и любой магистрали и отрасли народного хозяйства. Именно от нее в огромной степени зависит безопасность грузовых и пассажирских перевозок на железной дороге, а также ее работников», - отметил в своей поздравительной речи начальник пожарного поезда Владимир Сафронов.После торжественной части бойцы пожарного поезда Самарского отряда филиала ФГП"Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России" на Куйбышевской железной дороге провели для школьников МОУ СОШ №5 «Лидер» города Кинель экскурсию по современному пожарному поезду.Ребятам рассказали о предназначении пожарного поезда, показали спецтехнику, пожарно-техническое вооружение и оборудование, объяснили принцип работы средств пожаротушения, продемонстрировали тушение учебного пожара с подачей воздушно-механической пены. Каждому ребенку предложили примерить боевую одежду пожарного, костюмы спасателей, в которых выходят на борьбу с огнем.«Караул пожарного поезда ежедневно проводит тренировки в условиях, приближенных к реальным – на территории пожарного поезда, полосе психологической подготовки, теплодымокамере. Ежегодно проводятся пожарно-тактические учения совместно с представителями МЧС на объектах ОАО «РЖД», - рассказал Владимир Сафронов.В завершение экскурсии для детей было организовано чаепитие с конфетами и тортом.Пожарный поезд станции Кинель введен в боевой расчет в 1939 году. Предназначен для тушения пожаров на железнодорожных объектах, полосе отвода и наобъектах вблизи железной дороги, а также для оказания помощи при авариях, крушениях и стихийных бедствиях. В составе поезда – вагон-насосная станция с двумя стационарными и одной переносной мотопомпой, бензогенератором для обеспечения автономного энергопитания, две цистерны с водой (на летний пожароопасный период в состав пожарного поезда вводятся дополнительные цистерны) и пенообразователь в количестве 5 тонн. Поезд оснащен средствами связи, системой ГЛОНАСС, самым современным оборудованием, которое применяется не только при тушении пожаров, но и для осаждения паров опасных химических веществ в местах аварий, при ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на объектах железнодорожного транспорта, передает пресс-служба КбшЖД.