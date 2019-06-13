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Новости /  Экономика /  Транспорт  

ГИБДД собирается ввести для водителей еще одну проверку на дорогах

13 июня 2019 12:57
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ГИБДД собирается ввести для водителей еще одну проверку на дорогах
При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест.

ГИБДД России подготовила проект новой редакции постановления правительства №475 с правилами освидетельствования водителей на состояние опьянения. Сегодня, напомним, существует пять оснований для проверки: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснение лица, а также «поведение, не соответствующее обстановке». ГИБДД предлагает ввести шестое: «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ», пишет "Коммерсантъ".

Инспектор сначала предложит водителю дунуть в прибор (через одноразовый мундштук): сделать это можно будет через окно, не выходя из машины. Скорее всего, это будет прибор с индикацией (лампочкой). Тест занимает одну–две минуты. Освидетельствованием это не считается: понятых, видеосъемки, составления документов не требуется, отказаться от процедуры также можно без правовых последствий. Если прибор алкоголя не обнаружил (других признаков опьянения также нет), водителя просто отпускают. В случае если индикация паров алкоголя срабатывает, инспектор предлагает водителю пройти уже полноценное освидетельствование: с понятыми (или видеосъемкой), проверкой с помощью алкометра, который измеряет этанол в выдохе (допустимая норма не более 0,16 мг на литр), распечаткой результата и т. д. При необходимости водитель направляется на медицинское освидетельствование, отказ от которого чреват штрафом в 30 тыс. руб. и лишением прав.

При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест. Скорее всего, речь идет о кассетном тесте для определения нескольких видов распространенных наркотических веществ (опиатов, героина, кокаина, марихуаны и т. д.). Это также станет лишь основанием для дальнейшего направления водителя на полноценное медицинское освидетельствование с забором анализа мочи.

«Применение указанных средств позволит минимизировать субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению при этом числа конфликтных ситуаций, а также исключить необоснованные процедуры освидетельствования»,— говорится в пояснительной записке к документу. В Госавтоинспекции рассчитывают, что новые приборы позволят проверить большее число водителей, причем не только в ходе спецрейдов, но и во время надзора за дорожным движением.

Обновить правила освидетельствования ГИБДД предлагала еще в 2015 году. Документ спровоцировал мощный общественный резонанс, Госавтоинспекции пришлось выпускать отдельное разъяснение, но документ так и не приняли. Тогда МВД предлагала закупить 24 тыс. экспресс-тестов на алкоголь по 7 тыс. руб. каждый. На этот раз планируется закупка 9,3 млн тестов на алкоголь и 4 млн экспресс-тестов на наркотики, эти планы перечислены в нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги». Сколько потребуется средств, пока неясно. Однако первая партия должна быть куплена до конца 2019 года.

«Несомненно, это сыграет свою профилактическую роль»,— прокомментировал инициативу зампред думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков. Использование простых средств индикации может помочь ускорить процесс проверки водителя, говорит адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько, но есть и риски: «Появляется огромный потенциал для злоупотреблений, поскольку сделать имитацию положительного результата измерений для подобного прибора несложно, это станет поводом для вымогательства, что сотрудники полиции, к сожалению, научились делать виртуозно». Он также обращает внимание на неясность, в каких случаях и на каких основаниях водитель будет обязан проходить экспресс-тесты. «Пока получается, что просто по произвольному требованию сотрудника полиции, да еще и без составления каких-либо процессуальных документов, что тем более усиливает возможности для взяток»,— отмечает Сергей Радько.

Следы некоторых наркотиков (например, марихуаны) держатся в моче или крови дольше, чем в слюне, пояснил “Ъ” нарколог Александр Ковтун, что может способствовать либерализации правил. При этом, говорит эксперт, экспресс-тест может определить лишь пять–шесть видов наркотических веществ, а их насчитывается сотни.

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