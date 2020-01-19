Больше половины самарских водителей не готовы платить за парковку
19 января 2020 12:10
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Фонд социальных исследований изучил позицию жителей Самары по вопросу организации платных парковок вдоль улиц. Первые должны появиться в городе уже этим летом.
— Мы провели телефонный опрос среди жителей Самары старше 18 лет. Результаты показали, что больше трети (38%) самарцев имеют в личном пользовании легковой автомобиль. Таким образом, в городе насчитывается около 352 тысяч машин. 192 тысячи самарских автолюбителей, или 54% от общего числа, пользовались платными стоянками. При этом 34% ставили или до сих пор ставят свои машины на платные стоянки, — рассказали в фонде.
Причем автомобилисты гораздо охотнее отдают деньги за место для авто, если едут в кино, театр, кафе или спортзал. При этом, судя по заключению социологов, платными стоянками в основном пользуются люди экономически активного возраста — 30–45 лет. А вот старшее поколение их игнорирует.
— Это может быть вызвано тем, что из-за малой интенсивности поездок их не смущает удаленность бесплатных парковок от посещаемых мест, — считают авторы исследования.
Но вот отношение к платным парковкам вдоль улиц у самарцев пока напряженное.
— Только 39% автомобилистов готовы оплачивать места. При этом на вопрос о том, будут ли они отдавать по 30 рублей в час за парковку вблизи набережной, 57% ответили отрицательно. Очевидно, люди не готовы платить за то, что еще вчера доставалось им совершенно бесплатно, — заключили социологи.
Изначально стоянки хотели сделать на 3790 машин. Теперь платными хотят сделать 6867 парковочных мест в Самарском, Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах, пишет 63.ру.
Предварительный тариф на платные парковки уже установили. Он составит 30 рублей в час за одно парковочное место. Но итоговую оплату, которую водитель должен будет внести в паркомат, будут рассчитывать с учетом коэффициентов районного деления, деловой активности, дней недели и времени суток. Например, в ночное время (его установили с 20:01 до 07:59) будет действовать тариф вдвое меньше дневного. Также парковка в Ленинском районе будет чуть дороже, чем в Самарском, так как там выше активность горожан, а соответственно и передвижений.
Собранные с автомобилистов деньги будут направлять в городской бюджет. Оттуда — на развитие системы общественного транспорта.
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