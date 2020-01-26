Сотрудники Госавтоинспекции Чапаевска провели мероприятие «Автобус»

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При проведении проверки дорожные полицейские обращали особое внимание на соблюдение водителями автобусов требований ПДД РФ и положения об обеспечении безопасности в сфере перевозки пассажиров. Кроме того, правоохранители осуществляли контроль за техническим состоянием транспортных средств, проверяли наличие необходимой путевой документации, законности осуществления перевозочной деятельности, а также соблюдения режима труда и отдыха водителями автобусов.В ходе мероприятия выявлено два нарушения. С водителями проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения требований Правил дорожного движения, сообщает облМВД.