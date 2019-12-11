Проезд в транспорте Самары подорожает
11 декабря 2019 11:02
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Исполняющий обязанности главы Самары Владимир Василенко утвердил новые тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте. Они начнут действовать с 1 января 2020 года.
Цены будут различаться в зависимости от способа оплаты. За наличный расчет билет будет стоить 32 рубля. Если пассажир будет платить с помощью транспортной или банковской карты, бесконтактной смарт-карты, то тариф составит 29 рублей, пишет 63.ру.
Стоимость безлимитной карты школьника вырастет на 40 рублей и составит 600 рублей. Стоимость разовой поездки составит 15,6 рубля. Студенческая «безлимитка» подорожает на 70 рублей. На протяжении 2019 года она стоила 730 рублей. Теперь покупать ее придется за 800 рублей. Цену разовой поездки установили в размере 16 рублей.
— При этом у студентов есть возможность купить карту на определенное количество поездок. На 20 поездок будет стоить 310 рублей, на 40 — 620 рублей, — указано в постановлении Владимира Василенко.
Цена безлимитной единой транспортной карты для граждан увеличится на 65 рублей — с 1800 до 1865 рублей.
В последний раз стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Самары увеличивали 1 января 2019 года — до 28 рублей вне зависимости от способа оплаты проезда. В коммерческих автобусах билеты также подорожали — до 30 рублей. Но в июле некоторые перевозчики вновь подняли цены — до 35 рублей.
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