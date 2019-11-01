На ул. Победа в Самаре сделают разворотные полосы
1 ноября 2019 10:59
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В Самаре продолжаются комплексные работы на улице Победы, которую приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Одним и тем же подрядчиком в круглосуточном режиме организовано содержание дорожного объекта, параллельно ведется и ремонт на разных участках. Отметим, что дорожные рабочие идут с опережением графика – осваивают объемы, изначально запланированные на 2020 год. При этом обслуживание дороги и прилегающей территории также осуществляется на всем протяжении улицы Победы согласно контрактным обязательствам – от улицы Елизарова вплоть до улицы Гагарина (до этого перекрестка подрядчик обновит участок до конца дорожно-строительного сезона следующего года).
Так, в ночь на 30 октября ремонт осуществлялся в районе пересечения с проспектом Кирова. Здесь – финальный этап: по основному ходу новое асфальтобетонное покрытие уложено, рабочие занимались подготовкой к укладке полотна на примыкании к проспекту. Подчеркнем, что с учетом рекомендаций ГИБДД идет устройство и так называемого «островка безопасности».
«Это нужно, чтобы автомобилисты не разворачивались в хаотичном порядке. Практически за перекрестком - на месте, где раньше была стихийная парковка машин, а когда-то – и небольшие торговые точки – началось обустройство газона. А рядом уже сформирована новая разворотная полоса шириной 9 метров – по оценкам специалистов, места хватит не меньше, чем трем автомобилям. Можно будет поворачивать налево при необходимости следовать в сторону улицы Ново-Вокзальная», - пояснил заместитель Главного инженера ООО «НПФ «XXI Век» Даниил Степанов.
Кроме того, рабочие трудятся и на повороте с улицы Победы на улицу Воронежская – в ночь укладывали асфальтобетон на примыкании. Также в плане работ – устройство разворотной полосы в районе перекрестка с улицей Краснодонская и здесь же – дорожного покрытия на примыкании.
Вместе с тем тот же подрядчик и в дневную, и в ночную смены следит за санитарным состоянием улицы (напомним, в границах улиц Елизарова и Гагарина). К этому обязывает трехлетний контракт жизненного цикла – такая практика с этого года реализуется в Самаре впервые и побуждает подрядную организацию максимально качественно и своевременно проводить весь комплекс работ, чтобы продлить срок службы дорожного объекта и минимизировать вероятность возникновения гарантийных дефектов.
Последние дни спецтехника для обслуживания автодороги и пешеходной зоны работает по летнему регламенту. Минувшей ночью были задействованы дорожные пылесосы.
«Их выводят не реже раза в три дня. Также выполняются следующие виды сезонных работ: очистка урн, механизированное подметание тротуаров, подбор мусора, в том числе на остановочных площадках, мойка, очистка территории ручным способом. При минусовой температуре воздуха пылесосы не используются – во избежание поломок. Но очистка участка продолжится круглосуточно – как ручная, так и механизированная, например, с МТЗ-щетками», - рассказал начальник участка подрядной организации Евгений Бородачев.
При этом прилотковой части дороги – особое внимание. От качества ее очистки зависит работоспособность ливневой канализации – мусор в нее попадать не должен.
«Также на принципах контракта жизненного цикла аналогичные работы в рамках содержания объекта ведутся и будут продолжены на улице Стара-Загора на участке от улицы Советской Армии до улицы Ташкентская. Как только погодные условия потребуют работ в зимнем режиме, тот же подрядчик выведет соответствующие спецмашины. Они уже переоборудованы и будут применены при первой необходимости для расчистки и вывоза снега, для внесения противогололедных материалов. Поставлена задача очищать не только своевременно и качественно, но и бережно», - резюмировал директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов, сообщает горадминистрация.
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