Дополнительные поезда будут курсировать в ноябрьские праздники

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Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период ноябрьских праздников Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») назначает порядка 200 дополнительных поездов.Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся на период со 2 по 4 ноября. «Пиковой» датой выезда станет 1 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток придется на 4 ноября.Дополнительные поезда будут следовать по наиболее востребованным маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург, Брянск, Курск, Старый Оскол, Чебоксары, Казань, Саранск, Смоленск, Киров, Кострому, Рыбинск, Архангельск, Льгов, Пензу, Белгород, Ульяновск, Ижевск, Кинешму, Оренбург, Вологду.Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Самару, Ярославль, Кострому, Архангельск, Смоленск, Брянск, Киров, Орел, Курск.Специалисты компании регулярно проводят мониторинг наличия мест и, при необходимости, назначают дополнительные рейсы, а также увеличивают число вагонов в регулярных поездах.Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».