Около стадиона «Самара Арена» началось строительство инклюзивного детского игрового парка
12 июля 2019 14:26
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Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым поставлена задача по развитию территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена»,
строительству на ней спортивных и социально-значимых объектов, формированию рекреационных зон для жителей. В том числе в рамках государственно-частного партнерства.
Один из объектов, входящих в концепцию развития территории около «Самары Арены» – инклюзивный детский игровой парк. Проект реализуется в рамках соглашения между Правительством Самарской области и Фондом помощи детям «Обнаженные сердца». Регион ведет строительство объекта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография»). Часть обязательств по инклюзивному парку выполняет Фонд.
Инклюзивный парк расположится на аллее «Последняя миля» в районе 6-го проезда. Его главная задача – дать возможность играть и заниматься спортом вместе всем детям, независимо от физического состояния и ограничений по здоровью. В парке будет присутствовать оборудование, приспособленное для ребят с различными возможностями здоровья (в том числе позволяющее заниматься детям на колясках).
Многофункциональная спортивная площадка будет включать различные спортивные и игровые зоны: воркаут, зону тренажеров, игровую зону для детей 1-6 лет, игровую зону для детей 6 лет и старше, качели, карусели, песочную зону. Кроме того, предусмотрено устройство футбольной площадки с искусственным газоном (47 на 27 метров). Будет проведено благоустройство и озеленение. В настоящее время ведется подготовка основания парка. Планируемый срок завершения строительных работ – сентябрь 2019 года.
Александр Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области, отметил:
«Как известно, работа по реализации проекта строительства инклюзивного парка началась по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова еще в прошлом году. Велись переговоры с потенциальными инвесторами, выбирался наиболее оптимальный участок около стадиона «Самара
Арена», готовилась необходимая документация. Принципиально важно было качественно проработать все нюансы, чтобы парк был востребованным и доступным для людей. Сейчас все вопросы решены, и строительные работы начались. Создание инклюзивного парка – первый шаг в развития территории, прилегающей к стадиону «Самара Арены» и очень важный социальный объект для нашего города. Хочу выразить благодарность за реализацию проекта нашим партнерам – Фонду помощи детям «Обнаженные сердца».
Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» Благотворительная организация, основанная Натальей Водяновой в 2004 году с целью оказания помощи детям в России и за ее пределами. На сегодняшний день Фонд ведет работу по двум основным направлениям. «Каждый ребенок достоин семьи» - создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с особенностями развития. «Игра со смыслом» - строительство инклюзивных детских игровых парков и площадок. Философия программы Фонда «Игра со смыслом» заключается в том, что для ребенка игра – это необходимость, а не роскошь. С момента основания Фонд построил более 200 игровых объектов, в том числе в ряде детских домов и больниц, онкологическом и реабилитационных центрах.
География площадок и парков Фонда: от Калининграда до Советской Гавани, передает пресс-служба облправительства.
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