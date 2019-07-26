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Новости /  Экономика /  Строительство  

Спорное строительство в нацпарке «Самарская Лука» привело к скандалу

26 июля 2019 11:46
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Спорное строительство в нацпарке Самарская Лука привело к скандалу
Директор допустил застройку береговой зоны вблизи сельского поселения Рождествено.

Очередной скандал вокруг национального парка «Самарская Лука» грозит решением вопроса об отставке и привлечении к уголовной ответственности его руководителя Александра Губернаторова. По мнению общественников и политиков, директор допустил застройку береговой зоны вблизи сельского поселения Рождествено. К возможному будущему уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями чиновнику пообещали добавить дело о хищении бюджетных средств. Подробности – в материале «ФедералПресс».

Представители инициативной группы с. п. Рождествено распространили в социальных сетях два видеоролика, снятые у поселка Усинского (входит в сельское поселение). На камеру местный общественник Михаил Бочкарев показал участок разрытой земли в береговой зоне реки Воложки и первые результаты начатого здесь дорожного строительства. Автор ролика отметил, что работы ведутся вопреки запрету губернатора Дмитрия Азарова и депутата Госдумы Александра Хинштейна, который в мае посетил национальный парк «Самарская Лука» и расположенное в его границах сельское поселение.
На ролике виден и ряд коттеджей, ранее возведенных в той же береговой зоне. Как заверил автор, строительство новой дороги стало продолжением незаконного захвата куска нацпарка. «Это те же люди, что ранее заняли природоохранную зону, построили дома, перегородили спуск к реке, вырубили лес и ведут дальнейшую целенаправленную деятельность. И вся эта деятельность в упор не замечается сотрудниками парка. Жители много раз писали и жаловались на такое безобразие, но никаких ответных действий это не возымело», – прокомментировал Бочкарев.
Очевидцы строительства связались с главой Волжского района Евгением Макридиным. Представители администрации и НП «Самарская Лука» прибыли в течение 30 минут и, по словам общественника, были удивлены происходящим.
«Подключайтесь к решению проблемы», – отреагировал на сообщение в Twitter глава региона, адресовав распоряжение главам региональных Минстроя и Минлесхоза. По словам последнего, сотрудник Министерства лестного хозяйства совместно с представителями управления Росприроднадзора по Самарской области, представителем Министерства строительства, и. о. главы администрации с. п. Рождествено и представителем НП «Самарская Лука» выехали на место и произвели осмотр территории.
«Установлено, что на территории поселка Усинский вблизи улицы Овражной на протяжении около 430 метров, шириной около 3,5 метра были произведены обустройство дороги с отсыпкой щебнем, работы по вскрытию почвенного слоя глубиной 2 метра, протяженностью около 45 метров, шириной 4,5 метра, – сообщил министр Александр Ларионов. – Тринадцатого июля сотрудниками НП «Самарская Лука» при объезде вышеуказанной территории был выявлен факт нарушения режима нацпарка: отсыпка щебнем, строительство дороги и складирование минерального грунта на площади 100 квадратных метров. По данному факту администрацией НП «Самарская Лука» было направлено заявление в ОВД по Волжскому району для установления лиц, допустивших нарушение, и возбуждения уголовного дела».
Интересно, что сами представители администрации национального парка в разговоре с «ФедералПресс» не подтвердили факт противоправных действий со стороны застройщиков.
«На территории нацпарка нет незаконных построек, – заявила пресс-секретарь. – Лица, построившие дома на этом участке, имеют на это все необходимые документы. А строительства дороги на берегу Воложки не было – местные жители лишь ремонтировали часть дороги в пределах населенного пункта. Нацпарк же не имеет к этому отношения. Мы не можем регламентировать какие-то строительные работы в населенных пунктах, даже если они находятся в его границах. Мы лишь отслеживаем соблюдение законодательства. И если у людей на руках есть все разрешения, мы не вправе им препятствовать».
Отметим, что утверждение об отсутствии незаконных построек в «Самарской Луке» уже опровергла комиссия губернатора Дмитрия Азарова, которая выявила на берегу водоохранной зоны нацпарка незаконные стройки и объекты берегоукрепления на территории баз отдыха «Сосенки» и «Вольница».
На вопрос: «Доподлинно ли известно, что застройщики имеют все разрешительные документы», – в пресс-службе ответили «Обращайтесь к Хинштейну, пусть он вам объясняет». Не исключено, что это было ответом на замечание депутата Госдумы в Twitter о том, что пресс-секретарем в администрации нацпарка работает супруга его директора Александра Губернаторова, а специалистом по PR – их дочь.
Александр Хинштейн сообщил «ФедералПресс», что передал информацию о застройке в природоохранную прокуратуру. Надзорное ведомство даст окончательный ответ о законности проведенных работ. Но лично у парламентария, как и у местных активистов, факт нарушения не вызывает сомнений.
«Любое строительство на территории национального парка невозможно без получения соответствующих документов Министерства природных ресурсов России и Росприроднадзора, включая заключение государственной экологической экспертизы. Процесс согласования довольно сложен и длителен», – говорит парламентарий.

Политик пояснил, что вместе с инициативной группой сельского поселения он уже столкнулся с подобной проблемой, когда возникла необходимость строительства в Рождествено очистных сооружений для переработки жидких бытовых отходов и пунктов временного складирования ТБО после скандала весной этого года с незаконной свалкой на территории «Самарской Луки».
«Сейчас, чтобы согласовать появление очевидно необходимых для поселения с шестью тысячами жителей объектов, нам приходится идти по большому кругу – инициировать совещания в Минприроды и Росприроднадзоре, собирать большой объем согласованной документации. В этой части администрация нацпарка никакого содействия нам не оказывает, – делится депутат. – Поэтому сегодня, когда НП встает на сторону каких-то предпринимателей и застройщиков, уверяя, что у тех в наличии есть все необходимые документы, у меня возникает вопрос: в чьих интересах он работает? В интересах охраны природы или в интересах конкретных лиц и коммерческих структур? Пока я склоняюсь ко второму варианту».

Говоря об администрации национального парка, парламентарий в первую очередь подразумевает директора НП Александра Губернаторова. В Twitter под роликом рождественских общественников народный избранник написал, что одной отставкой это должностное лицо не отделается – слишком много к нему накопилось вопросов, начиная с уже упомянутой свалки. Заваленный мусором карьер посреди «Самарской Луки» не рекультивировался на протяжении десятилетий. Не приняли к этому шагов в администрации и после начала мусорной реформы. В результате апрельское видео свалки всколыхнуло чиновников, депутатов, общественников и запустило волну публичного обсуждения грехов Губернаторова.

«Я возмущен определенными действиями и бездействием руководителя национального парка, – говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ Самарской области Вадим Нуждин. – Со своей стороны мы тоже озабочены нарастанием социальной напряженности в «Самарской Луке». И, наблюдая за поведением должностного лица, я считаю, что необходимо провести широкомасштабную скрупулезную проверку руководством Минприроды РФ и дать грамотную оценку по всем фактам, о которых сегодня упоминают жители сельского поселения и по которым неоднократно указывалось со стороны в том числе правоохранительных органов. И почему-то я убежден, что оценка закончится как минимум кадровым решением в отношении должностного лица».
«Лично директор – пока еще директор – Губернаторов на протяжении ряда лет не видел и продолжает в упор не видеть грубейшие факты нарушения природоохранного законодательства: существование на территории парка инфраструктуры для ведения постоянной охоты, которой на протяжении ряда лет занимались сотрудники парка, незаконную свалку, незаконные стройки и многое другое, – дополняет Хинштейн. – Ситуация в нацпарке сложилась чрезвычайная. Действиями Губернаторова уникальному природному памятнику «Самарская Лука» наносится непоправимый ущерб. Поэтому мною инициирована проверка Минприроды и направлено обращение в правоохранительные органы».

Как уточнил депутат, обращение касается фактов злоупотребления директором НП должностными полномочиями. Сейчас прокуратура заканчивает подготовку материалов и направит их в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Кроме того, сказал собеседник, направляются новые материалы для возбуждения в отношении Губернаторова другого уголовного дела в связи с хищением бюджетных средств. О чем именно идет речь, политик пока предпочел не раскрывать информацию.

 
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