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Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области

26 мая 2019 12:38
155
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной.

Вчера, 25 мая, в Ставропольском районе губернии на федеральной трассе М-5 «Урал» у поворота на село Жигули горела автомобиль.
Фото сделал постоянный читатель TLTgorod.
Автор не указал тип и модель горящего транспортного средства, предположив в сообщении, что это пикап. Водитель авто находился рядом с машиной, наблюдая, как она догорает.
О пострадавших информации нет.
В причинах возгорания предстоит разбираться специалистам МЧС и ГИБДД.



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