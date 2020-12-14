Виктор Кудряшов поручил вести постоянный мониторинг потребительских цен на социально значимые товары

151

В понедельник, 14 декабря, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. В режиме видеоконференцсвязи к обсуждению повестки дня подключились руководители министерств и ведомств Самарской области, главы крупнейших муниципальных образований, представители МЧС.

Об оперативной обстановке на территории региона участникам совещания доложил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Чуйков. Чрезвычайных происшествий на минувшей неделе не зафиксировано.

Александр Чуйков подробно остановился на резонансном происшествии – задымлении в Сокских штольнях в прошедшие выходные. Силами сотрудников МЧС из штолен были эвакуированы девять человек, состояние их здоровья не вызывает опасений.

В то же время, как отметили участники обсуждения, фиксируются происшествия, связанные с неисправной работой газового оборудования, – к счастью, без трагических последствий. Виктор Кудряшов дал поручение министерству энергетики и ЖКХ усилить работу по проведению рейдов по проверкам исправности газового оборудования.

Председатель областного Правительства также обратил особое внимание на необходимость усиления информирования граждан об опасности выхода на лед: «Ситуация складывается опасная, лед еще очень ненадежный. Во избежание нечастных случаев необходимо вести профилактическую работу, широко информировать людей о том, что риск очень велик».

Отдельно на оперативном совещании рассмотрели вопрос о динамике цен на основные продовольственные товары. Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Правительству разобраться в ситуации с ростом цен на продукты первой необходимости в течение недели. На федеральном уровне готовится комплекс мер, которые призваны повлиять на снижение стоимости основных продуктов.

Соответствующее поручение на региональном уровне дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Областной кабинет министров проанализировал динамику цен за последние месяцы в регионе и выработал предложения по фиксации стоимости ряда товаров.

Для этого планируется расширить возможности торговли: увеличить количество торговых точек, открыть новые постоянно действующие ярмарки, организовать тематические торговые мероприятия, чтобы у сельхозпроизводителей была возможность напрямую реализовывать урожай. В настоящее время в эту работу вовлечены четыре крупных торговых центра, готовы подключиться еще шесть. Они планируют предоставить места под 180 новых торговых точек.

Кроме того, Виктор Кудряшов поручил областному министерству сельского хозяйства и продовольствия провести переговоры с мукомольными заводами. На увеличении цен на хлеб сказался рост экспорта. Наше зерно пользуется популярностью на мировых рынках. Но это не должно отразиться на российских потребителях, подчеркнул председатель областного Правительства. Еще одна мера, которая предложена на региональном уровне, - это сотрудничество с другими регионами по группе товаров, которая не производится в Самарской области.

«В начале периода пандемии, когда в магазинах активно скупали гречку, мы проводили переговоры с заводами на Алтае, договаривались, чтобы нам ее поставляли в первую очередь. Прошу изучить вопрос и, в случае, если рост цен вызван дефицитом, в ручном режиме эту проблему решать», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Глава регионального кабмина поручил вести постоянный мониторинг потребительских цен на социально значимые товары.

Участники совещания подробно остановились также на планах по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в 2021-2022 годах. В перспективе двух ближайших лет запланировано ввести в строй значительное число объектов социальной сферы – 22 в 2021 году и 17 в 2022. Так, уже в будушем году намечено начать эксплуатацию девяти детских садов (в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Чапаевске, Ставропольском, Волжском, Красноярском районах), второй очереди школы на 5-й просеке, двух учреждений культуры – Домов культуры в поселке Глушицкий и селе Тимашево. Сдается и два крупнейших спортивных комплекса – Легкоатлетический манеж в Тольятти и реконструированный Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре.

В планах на 2022 год – ввод общеобразовательной школы на 1600 мест в Тольятти, школы искусств в Большой Черниговке, и трех спортивных объектов – ФОКа в микрорайоне «Кошелев-проект», крытого футбольного манежа в Самаре, лыжероллерной трассы учебно-спортивного центра «Чайка», четырех объектов здравоохранения.

В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в будущем году планируется благоустроить значительное количество дворов и общественных территорий. По информации министерства энергетики и ЖКХ, уже объявлены торги на заключение государственных контрактов на благоустройство 317 объектов – 122 общественных и 195 дворовых территорий.

«В этом году мы начинаем работу по подготовке к заключению государственных контрактов беспрецедентно рано. Радует, что на работы по значительной части объектов уже есть государственные контракты. В то же время прошу министерства взвешенно подходить к составлению контрактов, несмотря на сжатые сроки, максимально учитывать все нюансы выполнения работ, чтобы обеспечить высокое качество объектов строительства», - сказал председатель областного Правительства.