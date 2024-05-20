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Студенты направления «Адаптивная физкультура» приняли участие в чемпионате «Абилимпикс»

20 мая 2024 14:59
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В Самарской области прошел региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В Самарской области прошел региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В нем приняли участие более 500 конкурсантов – школьники, студенты и взрослые.

В рамках чемпионата прошли профориентационная, выставочная и спортивная программы. В частности, участники «Абилимпикса» проверили себя в состязаниях по волейболу, настольному теннису, дартсу, настольным играм, выполнили испытания комплекса ГТО и ответили на вопросы спортивной викторины.

В тольяттинском ФОКе «Метеор», построенном в 2023 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», в рамках «Абилимпикса» прошла инклюзивная спартакиада. Участники соревновались в стритболе, шашках, бочче, гол-боле, бадминтоне, настольном теннисе и эстафетах.

«Считаю, что спорт нужен каждому, чтобы поддерживать свое здоровье, быть физически сильным. Я занималась бадминтоном, играю в футбол и пионербол. Хотя в будущем хочу освоить профессию дизайнера», - рассказала участница спартакиады Наталья Попкова, ученица тольяттинской школы-интерната №5.

Участники «Абилимпикса» и школьники с ОВЗ также провели встречу в формате интервью со спортсменами паралимпийской сборной Самарской области – призером Паралимпиады 2021 года в Токио Вячеславом Ленским и студенткой, членом сборной области по паралимпийскому плаванию Елизаветой Перепелициной. Паралимпийцы рассказали школьникам и студентам о своей мотивации в спорте и о том, как систематические занятия помогают обрести уверенность и найти свое место в жизни.

Одна из компетенций чемпионата – «Адаптивная физическая культура». Соревнования состоялись на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа. Конкурсанты должны были выполнить задания трех модулей: провести урок физкультуры и включить в него элементы, перечисленные в экзаменационном билете, провести спортивный квест, подготовить презентацию о спортивных традициях Самарской области.

«Я принимаю участие в чемпионате «Абилимпикс» третий год подряд. Занимала третье и второе места, но понимала, что это не предел. Теперь рассчитываю на победу, – поделилась участница чемпионата, студентка ТСПК Александра Ерофеева. – По-моему, физическая культура – это возможность реализовать себя как в физическом, так и в профессиональном отношении. Я занималась танцами и стрельбой из лука, а сейчас делаю акцент на учебе – изучаю адаптивную физкультуру. Считаю это очень важной и нужной профессией, которая дает возможность помогать людям».

Развитие адаптивной физической культуры способствует вовлечению жителей Самарской области с ограниченными возможностями здоровья в систематические занятия физкультурой и спортом. Это является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который принят по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области создание необходимой для развития спорта инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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