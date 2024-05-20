Нацпроект «Демография» дает возможность получить востребованные профессии

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В рамках национального проекта «Демография», который принят по решению Президента РФ Владимира Путина, у жителей Самарской области есть возможность бесплатно пройти профобучение и получить дополнительное профессиональное образование при содействии службы занятости. Создание условий для обеспечения занятости жителей региона, повышения уровня компетенций сотрудников, обеспечения организаций необходимыми кадрами ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Одной из тех, кому служба занятости помогла найти призвание, стала Юлия Луканова из села Богатое. После декретного отпуска ей было непросто ориентироваться на современном рынке труда. В центре занятости Богатовского района Юлии помогли определить свое направление карьерной траектории и рассказали о возможности бесплатного профобучения. Она выбрала направление «Нутрициология». Полученные знания Юлия смогла реализовать на практике, организовав студию здоровья «Атмосфера».

Теперь Юлия Луканова разрабатывает индивидуальные схемы питания с учетом образа жизни пациента, помогает предотвратить возникновение симптомов или обострений сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, сахарного диабета и других.

«Ко мне приходят люди самых разных возрастов. Занимаются подростки, пожилые люди, причем и мужчины достаточно часто посещают занятия. Отрадно, что сильный пол тоже решил внимательнее следить за своим здоровьем. Мы проводим тренировки, разрабатываем рациональные режимы питания. Могу сказать, что одна из моих клиенток, благодаря нашему клубу, сбросила 13 килограммов», – рассказала Юлия.

Занятия в клубе проводятся два раза в день: утром и вечером. Не пропускает ни одной тренировки Любовь Колесова.

«Хочу не столько скорректировать фигуру, сколько просто быть всегда в тонусе. Клуб уже успел стать моей потребностью. Приобрела здесь новых друзей, расширила круг общения», — поделилась Любовь.

Стоит отметить, что обучение в рамках нацпроекта популярно среди жителей Богатовского района. Так, в 2023 году обучение по востребованным на рынке труда профессиям прошли 20 человек. По итогам все были трудоустроены.

Узнать, какие направления дополнительного профобразования предлагаются жителям Самарской области и подать заявку на обучение можно на портале «Работа России» .

Фото - газета «Красное Знамя»