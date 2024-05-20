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«Безопасное колесо»: в Самарской области отметили лучших юных инспекторов дорожного движения

20 мая 2024 15:10
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Команда из села Зеленовка Ставропольского района, занявшая первое место в регионе, представит Самарскую область на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».

Организаторами областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» выступили Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области, представители проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия»

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2024». Побороться за звание сильнейших ЮИДовцев приехали школьники в возрасте от 10 до 12 лет в составе 20 команд со всех уголков губернии.

Состязания проходили в несколько этапов. Конкурсантам предстояло показать знания правил дорожного движения в теории и закрепить их на практике. Ребята продемонстрировали умение фигурного вождения велосипеда, показали знания действий регулировщика в «автогородке», продемонстрировали навыки оказания первой помощи и приняли участие в творческом конкурсе.

Результаты соревнований‌ и поздравления всем участников финала объявили почетные гости конкурса  координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Алексей Степанов, заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров, начальник О МВД России по Ставропольскому району Вячеслав Тараканов, начальник отдела Госавтоинспекции Ставропольского района Александр Ефанов,.

По сумме набранных баллов в общекомандном зачете места распределились следующим образом:

1 место – ГБОУ ООШ с. Зеленовка Ставропольский район,

2 место – ГБОУ СОШ  N 9 г.о. Жигулевск,

3 место – МБОУ ДО «Планета» г. Тольятти.

Почетные гости мероприятия вручили призы победителям и лауреатам конкурса.Координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов отметил, что ребята продемонстрировали высокий уровень знаний правил поведения на дороге, хорошие навыки оказания первой помощи. Он подчеркнул, что полученные навыки будут полезны как самим участникам, так и их сверстникам, а также родителям.

Отметим, что команда из села Зеленовка Ставропольского района, занявшая первое место в регионе, представит Самарскую область на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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