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85% опорной сети дорог Самарской области будет соответствовать нормативу к 2027 году

20 мая 2024 14:49
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В Самарской области в ближайшие годы будет проведен масштабный ремонт региональных трасс, входящих в опорную сеть дорог России.

В Самарской области в ближайшие годы будет проведен масштабный ремонт региональных трасс, входящих в опорную сеть дорог России. Национальным проектом «Безопасные качественные дороги» по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина поставлена новая задача до конца 2027 года привести в нормативное состояние 85% дорог опорной сети в регионах. 

Опорная сеть — это совокупность автомобильных дорог, с помощью которых обеспечивается бесперебойное движение транспортных средств и транспортная связанность территорий страны с учетом основных социально-экономических запросов населения.

В Самарской области расположено более 1,5 тысяч «опорных» дорог, из них 930 км – это трассы федерального значения и 647 км – региональные дороги. По итогам 2023 года нормативное состояние региональной опорной сети составило 65,8%.  

В 2024 году отремонтируют 4 «опорных» участка протяженностью 77 км, а именно:

—  Кинель – Богатое – Борское протяженностью 35,8 км  в Кинельском и Богатовском районах;

— «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки» — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района протяженностью 28,7 км в Кошкинском районе;

— Самара — Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км в Волжском районе;

— Похвистнево – Клявлино протяженностью 6 км в Похвистневском районе.

Автомобильные дороги обеспечивают выезд транспортных средств на федеральные трассы и являются частью маршрутов движения из Самарской области в соседние регионы. 

В настоящее время на объектах активно ведутся дорожные работы. Так, на автомобильной дороге Самара – Новокуйбышевск завершено фрезерование дорожной одежды и начата укладка выравнивающего слоя. Также проводятся работы по уширению проезжей части и спрямлению оси дороги, продолжается ремонт моста через ручей. 

На автомобильной дороге Кинель – Богатое – Борское дорожники уже укладывают верхний слой дорожного полотна и обустраивают остановки общественного транспорта.  

Капитальный ремонт «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки» — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района ведется с 2023 года. В прошлом году в целях обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период на проезжей части был уложен выравнивающий слой дорожной одежды. В июне текущего года дорожники планируют приступить к устройству верхнего слоя.  Работы на участке дороги Похвистнево – Клявлино начнутся в ближайшее время. 

Ремонт вышеуказанных дорог позволит довести к концу 2024 года уровень нормативного состояния дорог опорной сети до  69,3%. В соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Самарской области и Росавтодором, к 2027 году нормативное состояние «опорных» дорог должно составить не менее 85%. 

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