В правительстве СО обсудили перспективы по сокращению задолженности по налогам

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Под председательством и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипрошло совещание по вопросу сокращения задолженности по налогам. В настоящее время объем задолженности по некоторым налогам сопоставим с объемами их годовых поступлений. В совещании приняли участие федеральные и региональные органы власти.Ежегодное увеличение недоимки в связи с непоступлением налоговых платежей сдерживает динамику сокращения уровня государственного долга, возможность реализации задачи обеспечения темпов роста налоговых доходов выше уровня инфляции как условия проведения ежегодных этапов реструктуризации бюджетных кредитов.По результатам обсуждения было принято решение активизировать проведение мероприятий, направленных на взыскание задолженности по налоговым платежам.Кроме того, будет усилена работа Службы судебных приставов в части мер, принимаемых в отношении должников:ограничение на выезд за пределы Российской Федерации с последующим продлением ограничения в случае непогашения задолженности;наложение ограничений на регистрационные действия с имуществом должников;реализация приставами арестованного имущества (в том числе дорогостоящего);обеспечение возбуждения исполнительных производств по всем поступающим исполнительным документам в установленный срок;обеспечение оперативного вынесения мировыми судьями судебных приказов по документам налоговых органов.Для проведения совместных рейдов сотрудников Службы судебных приставов и Управления ГИБДД по Самарской области будут приобретены аппаратно-программные комплексы «Дорожный пристав», позволяющие выявлять в транспортном потоке автомобили должников по налогам, штрафам и платежам. Данные комплексы успешно используются и показали свою эффективность в ряде регионов Российской Федерации.Только совместная работа всех органов власти и принятие всех возможных мер позволит добиться необходимого результата и увеличит поступления доходов бюджетов Самарской области, передает пресс-служба облправительства.